Pronostic Inter Milan AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Inter Milan – Roma : l’Inter dompte la Louve

En s’imposant le week-end dernier chez le Torino (0-3) et avec le faux pas du Milan face à la Juventus, l’Inter a repris les rênes de la Serie A. L’équipe entraînée par Simone Inzaghi compte un point d’avance sur son rival rossonero. Depuis l’entame de la saison, les Intéristes ont perdu des points à deux reprises face à Sassuolo (1-2) et contre Bologne (2-2), à chaque fois à Giuseppe-Meazza. Le week-end dernier, les Lombards ont donc parfaitement réagi en dominant le Torino (0-3) avec notamment des réalisations de Thuram et Martinez. En milieu de semaine, l’Inter avait un rendez-vous important en Ligue des champions. Les Intéristes ne se sont pas manqués et ont pris le dessus sur Salzbourg (2-1) grâce à Alexis Sanchez et à Calhanoglu. Avec l’enchaînement des rencontres, Inzaghi n’hésite pas à préserver quelques cadres, ce fut le cas de Dimarco ou Thuram contre Salzbourg et la Real Sociedad (1-1). En grande forme, l’Inter veut poursuivre sur sa bonne dynamique.

En face, l’AS Roma a retrouvé des couleurs depuis l’arrivée de José Mourinho. Victorieuse de la Ligue Europa Conférence il y a 2 saisons, la Louve s’est inclinée en finale de la Ligue Europa l’an passé contre le FC Séville. Pour lancer cette nouvelle saison, l’équipe romaine a rencontré beaucoup de difficultés. En effet, elle ne s’était imposée qu’une seule fois lors des 6 premières journées, face à Empoli. Depuis la claque reçue au Genoa (4-1), la formation romaine a redressé la barre, puisqu’elle s’est imposée lors des 3 dernières journées face à Frosinone, Cagliari et le week-end dernier contre Monza. Lors de cette dernière rencontre, les Giallorossi ont fait la différence en fin de match par El Shaarawy. Après ce but de son joueur, Mourinho est allé provoquer le banc adverse et s’est fait expulser. 7e de Serie A, la Roma est également engagée en Europe où elle a remporté ses 3 premiers matchs, dont celui de jeudi face au Slavia de Prague (2-0 avec un nouveau but de Lukaku à qui les supporters intéristes ont promis l’enfer). Ce dimanche, l’Inter devrait profiter de sa fraîcheur pour prendre le dessus sur la Roma de Mourinho. Lautaro Martinez (11 buts en 9 matchs de Serie A) tentera d’augmenter ses stats incroyables.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

