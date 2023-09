Pronostic Grenoble Quevilly-Rouen : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble conserve son invincibilité face à Quevilly Rouen

Grenoble se montre très costaud dans cette entame de championnat. En effet, le GF38 est tout simplement la seule formation de Ligue 2 à ne pas avoir perdu. De plus, les hommes de Vincent Hognon n’ont toujours pas encaissé le moindre but. Si ces indicateurs sont au beau fixe, le manque d’efficacité grenoblois est en revanche un peu plus inquiétant. Avec seulement 3 buts inscrits, le club isérois possède la pire attaque de la Ligue 2 avec Valenciennes. En termes de résultats, Grenoble avait parfaitement débuté en arrachant une victoire dans le temps additionnel face à Saint-Etienne (0-1) et en confirmant face au Paris FC (2-0). Depuis cette victoire obtenue au stade des Alpes, Grenoble a enregistré 4 matchs nuls face à Troyes, Auxerre, Bastia et Dunkerque sur le même score de 0-0. Ce samedi, la bande à Vincent Hognon veut renouer avec la victoire face à la lanterne rouge Quevilly Rouen.

En face, Quevilly Rouen avait souffert lors de sa montée il y a 2 ans se sauvant uniquement lors du barrage face à Villefranche. L’an passé, sous la houlette d’Olivier Echouafni, le club normand a connu un exercice tranquille avec un maintien rapidement assuré. Ce début de nouvelle saison est nettement plus préoccupant puisque QRM occupe la position de lanterne rouge de Ligue 2. Les hommes d’Echouafni ont seulement récolté 2 points lors des matchs nuls face à Laval (0-0) et contre Troyes (2-2). Pour le reste, Quevilly Rouen a seulement connu la défaite face à Amiens, Ajaccio, St Etienne et Concarneau. Face au promu breton, QRM s’est rapidement retrouvé mené de 3 buts mais fut tout proche de revenir en fin de match. Devant son public, Grenoble devrait se montrer solide face à la lanterne rouge pour au minimum prendre le point du nul.

