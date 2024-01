Pronostic Quevilly-Rouen Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Quevilly Rouen – Grenoble avec des buts de chaque côté

Après avoir connu une saison tranquille l’an passé, Quevilly Rouen lutte pour son maintien lors de ce nouvel exercice. Mal rentré dans cette saison, le club normand court après ce retard. Depuis la fin septembre, les hommes d’Olivier Echouafni s’étaient montrés nettement plus costauds, concédant seulement 2 revers jusqu’à la fin d’année 2023 face à Auxerre et Annecy. Lors de ce passage, les Normands avaient surtout accumulé des nuls qui ne leur ont pas permis de progresser au classement. Pour lancer 2024, QRM n’a pas été verni en s’inclinant dans les arrêts de jeu face à Guingamp (0-1) et contre le leader Angers (3-2). Avec ces résultats, Quevilly Rouen reste dans la zone de relégation avec 6 points de retard sur le 1er non relégable et Echouafni n’est plus l’entraîneur.

De son côté, Grenoble avait parfaitement lancé cette saison mais semble un peu marquer le pas en accumulant les matchs nuls. Après avoir battu consécutivement Annecy et Concarneau, le GF38 a partagé les points avec une équipe de Dunkerque (2-2) dans le dur et un Auxerre (1-1) leader. En milieu de semaine, les Grenoblois ont tenu la comparaison avec l’AJA qui se présentait en tant que leader. Très vite menés au score, les hommes de Vincent Hognon ont rapidement égalisé. Au vu de leurs derniers résultats respectifs, QRM et Grenoble devraient nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté. Un nouveau nul grenoblois est possible.

