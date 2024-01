Pronostic Grenoble Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble repart de bon pied face à Dunkerque

L’arrivée de Vincent Hognon à la tête de Grenoble en cours de saison dernière a fait passer un pallier au club isérois. En effet, dans un premier temps, le GF38 a obtenu assez tranquillement son maintien avant de jouer les premiers rôles lors de ce nouvel exercice. A mi-parcours, le club grenoblois occupe la 3e place du classement avec 4 points de retard sur Auxerre, second, et 4 de plus que le 6e, Ajaccio. Les partenaires de Brice Maubleu ont fini l’année 2023 sur deux très bons résultats avec des succès sur Annecy (1-0) et Concarneau (0-3). Eliminé précédemment de la Coupe de France par Chambéry, Grenoble a profité du week-end dernier pour disputer une rencontre amicale face à l’AS Saint-Etienne. Lors de cette rencontre, les Isérois ont été largement battus par les Verts (3-0).

De son côté, Dunkerque a retrouvé la Ligue 2 cet été après avoir passé 1 saison en National. A mi-parcours, la formation nordiste est mal partie et semble se diriger tout droit vers la relégation. En effet, le club dunkerquois est avant-dernier avec 7 points de retard sur le premier non relégable, Troyes. De plus, les partenaires de Boissier restent sur 5 matchs sans la moindre victoire (4 défaites pour un nul). La seule note positive de ces derniers mois vient de la Coupe de France où Dunkerque a arraché sa qualification pour les 16es de finale face à Saint Omer. Au prochain tour, les Dunkerquois retrouveront le Puy-en-Velay. A domicile, Grenoble devrait prendre le dessus sur une formation de Dunkerque dans le dur en Ligue 2.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

