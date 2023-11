Pronostic Girona Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona ne s’arrête plus face à l’Athletic Bilbao

Girona est la très belle surprise de cette Liga. En effet, la formation catalane occupe, à l’aube de cette journée, la première place du classement avec 2 points de plus que le Real Madrid et 4 d’avance sur le Barça. Tenus en échec lors de la première journée par la Real Sociedad, les Gijonistes ont ensuite réalisé un parcours quasiment parfait, puisqu’ils ont seulement perdu contre le Real Madrid. Avant la trêve internationale, Girona est allé s’imposer sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-2). Les hommes forts de cette équipe sont l’Ukrainien Dovbyk (7 buts, 4 passes) qui est bien épaulé par ls Tsygankov ou Savio (appartenant à Troyes où il n’a jamais joué).

En face, l’Athletic Bilbao est également sur une bonne dynamique, puisqu’il occupe la 5e place du classement. Le club basque est l’une des plus plaisantes formations de Liga à voir évoluer. Les 3 derniers matchs de cette formation sont assez significatifs avec un nul contre Valence (2-2), un succès à Villarreal (2-3) et un autre face à Vigo (4-3). Les hommes de Valverde ne font jamais rien dans la simplicité, comme lors de la dernière journée où ils sont passés près de la correctionnelle, sauvés par l’arrêt de Simon sur le penalty d’Aspas. Finalement, les Basques se sont imposés sur un penalty de Berenguer dans le temps additionnel. Avec Sancet, Guruzeta et les frères Williams, l’Athletic a de la ressource et pourrait poser des problèmes au leader. En pleine confiance, Girona pourrait prendre le dessus sur Bilbao dans cette affiche concluant la 14e journée. D’autant que Bilbao a tout de même perdu 2 de ses 3 derniers déplacements.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

