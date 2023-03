Pronostic France Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match des Bleus !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur France – Pays-Bas

La France commence une nouvelle ère

L’équipe de France se retrouve pour la première fois depuis sa défaite en finale de la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier. Auteurs d’une superbe compétition malgré de nombreux absents, les Bleus se sont inclinés face à l’Argentine au bout des tirs au but dans une finale qui aura marqué l’histoire. Pour ce nouveau rassemblement, la sélection tricolore affichera un nouveau visage, puisque Lloris, Varane ou Benzema ont pris leur retraite. Prolongé, Didier Deschamps a tranché et a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Exceptionnel au Qatar, le joueur parisien espère franchir un nouveau palier avec ce nouveau statut. Finaliste de l’Euro 2016 et 8e-de-finaliste en 2020, la France devra se sortir d’un groupe de qualification pas simple avec les Pays-Bas, la Grèce et l’Irlande comme adversaires principaux afin de se rendre en Allemagne en 2024.

Les Pays-Bas doivent mieux faire

À l’instar de l’équipe de France, les Pays-Bas ont vu leur parcours au Mondial être stoppé par l’Argentine aux tirs au but, mais dès les quarts de finale. Après avoir manqué l’Euro 2016 et le Mondial 2018, la sélection batave s’est légèrement reprise en se qualifiant pour les deux dernières grandes compétitions. Mais elle semble encore un peu juste avec ce quart de finale au Qatar 2022 qui suivait une élimination indigeste par les Tchèques en 8es de finale du dernier Euro. À l’inverse, les Pays-Bas avaient su remporter leur groupe de Ligue des nations, devant la Belgique, et participeront au Final 4 en juin prochain. Dirigés par Louis van Gaal au Qatar, les Pays-Bas retrouvent Ronald Koeman. L’ancien défenseur central avait réalisé un premier passage très intéressant à la tête des Oranje, mais avait décidé de rejoindre le club du FC Barcelone avant l’Euro 2020, où il n’avait pas réussi à performer.

Un virus touche la sélection batave, Gakpo forfait

Pour compenser le départ du capitaine Lloris, Didier Deschamps a décidé d’introniser Mike Maignan comme portier numéro 1 et a récompensé Brice Samba de sa superbe saison avec Lens. En défense, le sélectionneur tricolore devrait s’appuyer sur une charnière Konaté – Upamecano qui a montré une belle complicité lors du Mondial. Convoqués pour ce rassemblement, les anciens Stéphanois Saliba et Fofana ont déclaré forfait. Sur les ailes de la défense, Koundé et Hernandez partent comme les titulaires probables. Toujours privé de Kanté et Pogba, le milieu de terrain devrait être composé comme au Mondial par Rabiot, Griezmann, Tchouaméni. Sur le front de l’attaque, Kylian Mbappé va étrenner pour la 1re fois son brassard de capitaine. Le Parisien devrait être notamment épaulé par Randal Kolo Muani, sensation du dernier Mondial et qui enchaîne à Francfort. Du côté des Pays-Bas, Ronald Koeman était déjà privé de joueurs importants, à l’image de Frenkie de Jong, Bergjwijn et du gardien Noppert, et doit maintenant faire face à un virus. Cinq joueurs sont forfaits : Sven Botman, Joey Veerman, Bart Verbruggen et surtout Cody Gakpo et Matthijs de Ligt. De plus, Dumfries est suspendu. Pour le reste, le sélectionneur batave a rappelé Wijnaldum qui avait été blessé avant le Mondial et qui revient bien avec la Roma.

Les compositions probables pour France – Pays-Bas :

France : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – M. Thuram, Kolo Muani, Mbappé.

Pays-Bas : Cillessen – Dumfries, Van Djik, Aké, Blind – De Roon, Klaassen, Wijnaldum – Berghuis, Weghorst, Depay.

Une France encore portée par Mbappé ?

Lors du Mondial au Qatar, malgré une équipe rajeunie et diminuée par les blessures, l’équipe de France a rendu fiers ses supporters. Dominés en finale, les Bleus ont bien failli l’emporter grâce à un Mbappé incroyable. Auteur d’un exceptionnel Mondial, le natif de Bondy va débuter avec un nouveau statut, celui de capitaine, et aura à cœur de briller. Deschamps devrait s’appuyer sur ce qui a fonctionné au Qatar pour aller en Allemagne jouer l’Euro. Pour ne pas se mettre en danger dans son groupe de qualifications, la France a besoin de s’imposer face aux Pays-Bas pour ce 1er match des éliminatoires disputé à domicile. Comme cela a été souvent le cas lors du Mondial, elle pourrait concéder un but mais s’en sortir face à des Bataves diminués.

