Pronostic France Grèce : Analyse, cotes et prono du match des Bleus (+100€ de Bonus DIRECT)

La France poursuit sa série

Suite à son revers en finale du Mondial, les Bleus se sont rapidement relevés pour dominer son principal adversaire lors de ces éliminatoires pour l’Euro, à savoir les Pays Bas (4-0). Auteur d’une superbe prestation, les partenaires de Kylian Mbappé ont également profité des nombreuses absences dans les rangs bataves. Sur sa lancée, la bande à Deschamps est allée chercher un succès compliqué en Irlande (1-0), où Mike Maignan s’est signalé en réalisant une parade incroyable. En fin de semaine dernière, la sélection tricolore a poursuivi son sans-faute en dominant logiquement une modeste sélection de Gibraltar (0-3). Avec 9 points pris en 3 rencontres, l’EDF ferait une superbe opération en prenant le meilleur sur la Grèce ce lundi soir. Championne du Monde 2018, la France a été tout proche de réaliser le doublé au Qatar, s’inclinant seulement lors des tirs aux buts face à l’Argentine. Depuis la prise en main de l’équipe par Didier Deschamps, les Bleus se sont montrés très réguliers avec un quart de finale au Mondial 2014, le titre en 2018 et une finale en 2022. En championnat d’Europe, l’équipe de France n’est pas en reste puisqu’elle s’était hissée en finale en 2016 avant de se faire sortir dès les 8e en 2020. Entretemps, la sélection tricolore avait rajouté une ligne à son palmarès en remportant la 2e édition de la Ligue des Nations.

La Grèce veut jouer les trouble-fêtes

Vainqueur surprise de l’Euro 2004, la Grèce a depuis des difficultés à briller sur la scène internationale. En effet, depuis le Mondial 2014 au Brésil, la sélection grecque a manqué tous les grands rendez-vous. Cette baisse de régime se confirme également chez les clubs grecs, qui ont de plus en plus de mal à être compétitifs dans les différentes Coupes d’Europe. Dans cette morosité actuelle, la sélection entraînée par Gustavo Poyet semble en progression depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur bordelais. Pour son entrée en lice dans ces éliminatoires pour l’Euro 2024, la Grèce avait le job en prenant le dessus sur Gibraltar (0-3), et a confirmé vendredi en s’imposant à domicile face à l’Irlande (2-1). De plus, la Grèce a réussi à remporter son groupe de Ligue des Nations devant des modestes sélections comme le Kosovo, l’Irlande du Nord ou Chypre. Grâce à cette 1re place, la sélection hellénique évoluera en Ligue B lors de la prochaine campagne.

Upamecano et Maignan de retour

Préservés vendredi, Maignan et Upamecano devraient être titularisés ce lundi dans l’arrière-garde. Au milieu, avec les blessures à répétition des Pogba et Kanté, Tchouaméni et Rabiot s’étaient installés. Pour ce rassemblement, le Turinois a déclaré forfait, ce qui sourit à Camavinga, qui a explosé cette année. L’EDF a en attaque un potentiel incroyable, avec les Mbappé, Dembélé, Coman, Kolo Muani, Giroud ou Nkunku. Titularisés face à Gibraltar, Mbappé et Giroud ont marqué sans être brillants. En face, la Grèce fait face à des choix plus limités, mais possède des éléments intéressants comme le portier du Benfica, Vlachodimos. En défense, on retrouve également le prometteur latéral de Liverpool Kostas Tsimikas ou Mavropanos qui a aidé Stuttgart à se maintenir en Bundesliga. Dans le cœur du jeu, la Grèce s’appuie sur son capitaine Tasos Bakasetas (buteur vendredi sur penalty), souvent accompagné de Kourbelis et Mantalos. En attaque, la sélection grecque compte sur l’émergence du buteur de l’AZ Alkmaar, Vangelis Pavlidis, dont le coéquipier Chatzidiakos est titulaire. Mais c’est l’ailier Masouras qui a marqué le but de la victoire faceà l’Irlande.

Les compositions probables pour ce France – Grèce:

France : Maignan – Pavard (ou Kounde), Konaté, Upamecano, Theo Hernandez – Griezmann, Tchouameni, Camavinga – Dembélé (ou Coman), Giroud (ou Kolo Muani), Mbappé.

Grèce : Vlachodimos – Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas – Bakasetas, Kourbelis, Mantalos – Pelkas, Pavlidis, Masouras.

La France solide à domicile

L’équipe de France dispose d’un potentiel incroyable. Pour affronter la Grèce, Didier Deschamps pourrait opérer à quelques changements afin d’apporter de la fraicheur dans son équipe. En effet, l’an passé à pareille époque, la sélection tricolore avait montré des signes évidents de fatigue lors de la Ligue des Nations. Cette saison a été encore plus longue avec un parcours jusqu’en finale de la Coupe du Monde. Préservés pour des petits soucis physiques, Maignan (excellent sur ses premières sélections) et Upamecano devraient être titularisés, alors que Dembélé et Kolo Muani pourraient eux aussi amener leur fraîcheur. La sélection grecque, bien qu’en progression depuis l’arrivée de Gustavo Poyet, ne possède pas le même réservoir de joueurs. Avec un public acquis à sa cause, devant lequel il reste sur une victoire 4-0 face aux Pays-Bas, l’équipe de France devrait s’imposer face à la Grèce et se rapprocher un peu plus de la qualification pour l’Euro.

