Pronostic Eintracht Francfort Bochum : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L’Eintracht Francfort, une trêve régénératrice avant Bochum

Auteur d’une superbe saison l’an passé, l’Eintracht Francfort s’était imposé en Ligue Europa face aux Glasgow Rangers. Cette victoire lui avait permis de disputer la Ligue des champions, où le club allemand s’était illustré en terminant 2e de sa poule derrière Tottenham, mais devant le Sporting et l’Olympique de Marseille. Qualifié pour les 8es de finale, l’Eintracht n’a rien pu faire face à une formation du Napoli qui pratique certainement le meilleur jeu en Europe (5-0 en cumulé). Éliminé, le club de Francfort peut désormais se focaliser sur la Bundesliga et sur la Coupe d’Allemagne où il affrontera l’Union Berlin en quarts de finale. Performant depuis le début de saison, l’Eintracht a connu un passage catastrophique avant la pause internationale. En effet, les protégés d’Olivier Glassner ont enchaîné 6 rencontres toutes compétitions confondues sans la moindre victoire. Cette mauvaise passe a fait reculer Francfort en 6e position, alors qu’il jouait jusque-là le top 4. De plus, la formation de Francfort se retrouve sous la menace de Wolfsbourg et du Bayer Leverkusen dans la course aux places européennes. Glassner espère que la trêve aura permis à ses hommes de se régénérer en vue d’aborder la dernière ligne droite de la saison. Francfort compte évidemment sur son international français Kolo Muani pour redresser la barre. Auteur de 17 buts déjà avec son club, l’ancien Nantais sort d’une belle semaine avec l’équipe de France où il a été très remuant.

Bochum joue un tout autre championnat, celui du maintien. Promu cette saison, le VFL a réalisé une excellente opération en remportant ses deux derniers matchs. Bochum s’est tout d’abord imposé à Cologne (0-2) sur un penalty de Stoger et une réalisation de Masovic avant de réaliser un petit exploit en prenant le dessus sur Leipzig (1-0) avec un nouveau but du Serbe. Grâce à ses 6 points pris, le VFL est sorti de la zone de relégation pour se retrouver en 14e position avec 4 unités d’avance sur le Hertha Berlin, premier relégable. Conscient que rien n’est encore joué, Bochum espère signer la passe de 3 face à Francfort. Avant sa bonne série, le VFL avait perdu 5 rencontres de rang toutes compétitions confondues. L’homme fort de cette équipe est l’attaquant Philipp Hofmann, qui a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises en Bundesliga, mais qui ne s’est plus signalé depuis son but contre Hoffenheim début février. L’Eintracht Francfort pourrait avoir profité de la trêve internationale pour recharger les batteries avant ce match à domicile. Déterminée à se replacer dans le top 4, la bande de Glassner devrait s’imposer face à Bochum.

