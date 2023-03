Pronostic Clermont Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens se relance à Clermont

Equipe surprise de la première partie de saison, Clermont a baissé de pied en 2023. Actuellement, le club clermontois se trouve en 11e position, et garde tout de même 12 points d’avance sur le 1er relégable. Pas aidé par un calendrier démentiel, les hommes de Gastien se sont successivement inclinés contre Monaco, Marseille et Rennes. Ensuite, les partenaires de Jim Allevinah ont stoppé l’hémorragie en accrochant un nul à domicile contre Strasbourg (1-1). Lors de cette rencontre, les Clermontois n’ont pas été vernis car ils auraient mérité de l’emporter. Le week-end dernier, la bande à Gastien a renoué avec le succès en s’imposant au Stadium de Toulouse sur une réalisation du tunisien Khaoui (0-1). Les Clermontois ont sans doute profité de la qualification toulousaine en demi-finale de Coupe de France quelques jours plus tôt. Pour affronter le Racing Club de Lens, Clermont devrait être privé de l’important Caufriez mais récupère Wieteska, qui a purgé sa suspension.

En face, Lens a également perdu de sa superbe, ce qui fut également le cas les années précédentes à la même période. Le jeu très généreux des Nordistes demande énormément sur le plan physique et ceci peux expliquer cela. Le week-end dernier, les Sang et Or voulaient prendre leur revanche dans le derby face à Lille mais ont dû se contenter du nul à Bollaert (1-1). Auteur d’une première période intéressante, Lens peut ensuite remercier Brice Samba, son portier, qui a multiplié les parades de grande classe pour maintenir son équipe en vie. Eliminé de la Coupe de France par Nantes, le club nordiste dispute désormais seulement le championnat et espère relancer une dynamique. En effet, lors des 7 dernières journées de Ligue 1, le club nordiste ne s’est imposé qu’une seule fois, face à Nantes (3-1) à Bollaert. De plus, en déplacement, Lens n’a pas décroché la moindre victoire depuis la reprise. Face à une équipe clermontoise qui fait avec les moyens du bord, le Racing pourrait renouer avec le succès pour rester à distance du podium.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

