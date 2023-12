Pronostic Chelsea Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea prend le dessus sur Palace

Les mauvaises performances des Blues en déplacement viennent ternir leur bilan. En effet, ils ont perdu leurs 4 derniers matchs hors de Stamford Bridge, contre Newcastle (4-1), Manchester United (2-1), Everton (2-0) et récemment chez les Wolves (2-1). C’est une toute autre équipe à domicile, puisque Chelsea a enchaîné les bons résultats contre City (4-4), Brighton (3-2), Sheffield (2-0) et Newcastle aux tirs aux buts en coupe. Une nouvelle fois, Chelsea va devoir se priver de bon nombre de joueurs, notamment les potentiels titulaires Chalobah, Chillwell, Chukwuemeka, Cucurella, Fernandez, Fofana, James, et le portier Sanchez. Mais cette équipe est quand même assez intéressante malgré toutes ces absences, puisque la défense est composée des trois anciens de Ligue 1, Thiago Silva, Gusto et Disasi. C’est aussi bien peuplé offensivement avec des garçons comme Palmer (6 buts, 3 passes), Sterling (5 buts, 3 passes) et surtout Jackson (7 buts, 1 passe). Le français Nkunku a également fait son grand retour et a inscrit un but dès son entrée en jeu lors de la dernière journée.

Crystal Palace voit la zone rouge se rapprocher, la faute à de mauvais résultats et une série de 7 matchs sans la moindre victoire (4 défaites, 3 nuls). Pourtant, les Eagles ont tout récemment accroché City (2-2) et Brighton (1-1) et ne sont pas si faciles à battre. Mais ils devront faire sans d’habituels titulaires sur le flanc : Doucouré, Edouard, Johnstone et Ward. De retour depuis quelques matchs déjà, le français Olise a déjà inscrit 2 buts et délivré un caviar. A ses côtés, un autre français Mateta (2 buts, 3 passes) et un ancien de Ligue 1 Jordan Ayew (2 buts, 3 passes). Malgré tout, cette équipe ne semble pas assez armée pour rivaliser avec des Blues à l’aise ces derniers temps à la maison. Dans cette équipe de Chelsea, un joueur ressort offensivement, l’ancien joueur du Villarreal, Jackson (7 buts), qui peut être associé avec Nkunku enfin de retour et déjà buteur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

