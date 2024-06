Pronostic Canada Chili : Analyse, cotes et prono du match de Copa America

Pour vibrer sur les belles affiches de l’Euro et de la Copa América, ZEbet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 50€ DIRECT à récupérer si vous déposez. Nous, on vous donne nos pronostics sur Canada – Chili.

10€ sans déposer + Dépose 50€ et mise DIRECT avec 100€ sur ce Canada – Chili

Le bonus ZEbet est actuellement de 10€ sans déposer + 50€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code SOFOOT10EUROS !

En plus de 10€ offerts sans sortir ta CB, ZEbet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 50€ en bonus.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si tu déposes 50€, ZEbet t’offre direct 50€ de bonus et tu as donc 100€ pour miser.

– Si tu déposes 25€, ZEbet t’offre direct 25€ de bonus et tu as donc 50€ pour miser.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code SOFOOT10EUROS.

Pronostics Canada – Chili

1- Vous pouvez par exemple utiliser votre pari gratuit de 10€ pour tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Victoire Canada & moins de 2,5 buts » est coté à 5,40 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT (dont 10€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT10EUROS

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 44€ (54€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 50€ de bonus après dépôt.

2- Vous pouvez ensuite utiliser votre autre bonus sur une cote plus basse

► Le pari « Canada ou match nul » est coté à 1,57 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT10EUROS lors de votre inscription.

– Vous récupérez 10€ sans dépôt + un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 50€.

– Déposez par exemple 50€ et misez avec 100€ !

– Misez par exemple vos 50€ déposés (+ les 50€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 107€ (157€ – les 50€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Moins 2,5 buts » est coté à 1,50 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT10EUROS lors de votre inscription.

– Vous récupérez 10€ sans dépôt + un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 50€.

– Déposez par exemple 50€ et misez avec 100€ !

– Misez par exemple vos 50€ déposés (+ les 50€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 100€ (150€ – les 50€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « David buteur » est coté à 3,00 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT10EUROS lors de votre inscription.

– Vous récupérez 10€ sans dépôt + un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 50€.

– Déposez par exemple 50€ et misez avec 100€ !

– Misez par exemple vos 50€ déposés (+ les 50€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 250€ (300€ – les 50€ de paris gratuits retirés après le pari).

Un nul suffit pour les Canadiens

Le Canada débarquait pour cette Copa avec quelques incertitudes notamment dues à cette lourde défaite contre les Pays-Bas en préparation de la compétition (4-0), mais aussi une poignée de certitudes après cette rencontre assez intéressante contre la France, avec un bon match nul à la clé (0-0). Ces certitudes se sont confirmées contre l’Argentine en ouverture malgré la défaite (2-0), avec notamment une première mi-temps très aboutie. Lors de la 2ème journée, les Canadiens ont fait un premier pas vers la qualification en battant de Pérou dans la difficulté malgré une demi-heure en supériorité numérique (1-0). Un nul suffirait aux coéquipiers de Jo David pour aller chercher la deuxième place de cette poule.

Le Chili dans l’obligation de s’imposer

Pourtant très intéressante lors de ses derniers amicaux, avec deux victoires contre l’Albanie (0-3) et le Paraguay (3-0), et une défaite honorable contre la France (3-2), la sélection Chilienne n’a pas poursuivi sur sa lancée lors de cette Copa. Les Chiliens ont en effet déçu pour leur premier match contre le Pérou (0-0), qui semblait être l’adversaire le plus accessible dans ce groupe, avant de s’incliner assez logiquement mais en toute fin de match contre l’Argentine (1-0). Avec 1 point, la victoire est obligatoire pour aller chercher la 2ème place actuellement occupée par son adversaire du soir.

Un duel multigénérationnel

D’un côté, le Canada avec une équipe relativement jeune et prometteuse (âge moyen de l’effectif : 25 ans), de l’autre une équipe Chilienne qui compte encore sur plusieurs cadres, mais vieillissante et sur le déclin, sans réelle relève (âge moyen effectif : 28 ans). Les deux stars Canadiennes, le capitaine Davies (Bayern) et David (Lille, 50 sél, 27 buts) buteur lors du dernier match, seront accompagnées par des joueurs intéressants comme Buchanan (Inter Milan), Eustaquio (Porto), Larin (Majorque, 70 sél, 29 buts) et la récente recrue de l’OM, Koné. En face donc, on retrouve toujours dans le 11 de départ des anciens comme Sanchez (Inter, 35 ans, 165 sél, 51 buts), Vargas (Mineiro, 34 ans, 111 sél, 42 buts), le portier Bravo (41 ans, 150 sél) et Isla (36 ans, 141 sél), mais aussi des garçons qui prennent la relève comme Brereton Diaz (Villarreal, 32 sél, 7 buts), Nunez (Norwich, 27 sél, 5 buts) ou Suazo (Toulouse, 27 sél).

Les compositions probables pour ce Canada – Chili:

Canada : Crépeau – Laryea, Bombito, Cornelius, Davies – Buchanan, Koné, Eustaquio, Millar – David, Larin.

Chili : Bravo – Isla, Lichnovsky, Diaz, Suazo – Osorio, Pulgar, Nunez – Vargas, Sanchez, Davila.

Le Canada vient assurer sa qualif

Avec une équipe plus clinquante sur le papier, le Canada est en bonne position et pourrait profiter des espaces laissés par le Chili qui va tout faire pour s’imposer. Avec seulement 1 but inscrit par le Canada et 0 par le Chili, il n’est pas impossible de voir un match très fermé, mais on notera tout de même la présence d’un buteur d’exception comme David qui peut s’illustrer à tout moment.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Canada – Chili

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Canada – Chili sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Canada – Chili avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH jusqu’à 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ chez Betclic en EXCLU avec le code RDJ

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Canada Chili détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L’Argentine se qualifie pour les quarts de finale de la Copa América