Pronostic Caen Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 2

Caen se relance face à Quevilly Rouen

Auteur d’une excellente entame de championnat, Caen avait remporté ses 4 premiers matchs. A ce moment, les Caennais ont pris les commandes du championnat. Depuis son succès obtenu contre Ajaccio, le stade Malherbe a aligné 9 journées sans la moindre victoire. Ce terrible passage a coûté sa place à Jean-Marc Furlan, qui n’a pas survécu au nouveau revers contre un Troyes en souffrance (2-1). Dans l’Aube, les Normands ont pensé avoir fait le plus dur en égalisant par Mendy mais ont craqué quelques minutes plus tard. Avec 6 défaites en 9 journées, Caen glisse dangereusement vers la zone de relégation. En effet, le club normand ne compte plus que 3 points d’avance sur le premier relégable. Ce samedi, Caen aura à cœur de se racheter dans le derby face à Quevilly Rouen.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, QRM dispute sa 3e saison consécutive en Ligue 2. Sauvé lors des barrages face à Villefranche il y a 2 saisons, Quevilly Rouen a connu un exercice nettement plus tranquille l’an dernier, se sauvant assez facilement. Dans cette entame de saison, la formation normande souffre puisqu’elle n’avait pas remporté le moindre match lors des 8 premières journées. Depuis quelques semaines, la bande à Echouafni se montre un peu plus solide avec 1 seul revers concédé lors des 5 dernières journées, face à Annecy il y a 15 jours. Lors des autres rencontres, les Normands se sont imposés contre Dunkerque et Rodez, pour des nuls face à Pau et Guingamp. Ce samedi, Caen compte sur le fameux choc psychologique du changement d’entraîneur pour se relancer dans cette saison de Ligue 2 en prenant le dessus sur Quevilly Rouen.

► Le pari « Victoire Caen » est coté à 2,22 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 222€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « victoire Caen ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,72 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 172€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Caen – Quevilly Rouen avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Caen Quevilly Rouen encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Quevilly-Rouen Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2