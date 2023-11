Pronostic Caen Bastia : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia enfonce Caen

Parti sur les chapeaux de roue, le Stade Malherbe semblait être l’un des grands favoris à la montée. Le club normand a ensuite connu une improbable défaillance, qui a coûté sa place à Jean-Marc Furlan, arrivé pourtant seulement cet été. Pour lui succéder, les dirigeants ont misé sur Sauvaget, qui n’a pas réussi à redresser la barre, et qui a été lui même remplacé par l’ancien joueur Nicolas Seube. Les Caennais sont une terrible série de 11 journées sans la moindre victoire en Ligue 2. Après avoir dominé Loon Plage (0-3) en Coupe de France pendant la trêve, le club normand souhaitait enchaîner à Angers le week-end dernier. Au contraire, les Caennais ont coulé en encaissant 3 buts. A la suite de cette défaite 3-0), le stade Malherbe a reculé en 16e position avec seulement 3 points d’avance sur le premier relégable, Troyes.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Bastia fut l’une des belles surprises de la saison dernière. En effet, le club corse avait fini en 4e position et souhaitait surfer sur cette série pour jouer les premiers rôles lors de cette année. Actuellement, le Sporting est loin de ses objectifs avec une 15e place et un seul point d’avance sur Caen. Dans ce duel de mal classés, les hommes de Brouard sont ceux qui sont sur la meilleure dynamique avec un seul revers lors des 6 dernières journées. Le week-end dernier, les Bastiais ont tenu tête à Furiani à une équipe auxerroise qui fait certainement partie des grands favoris pour la montée (0-0). Plus solide que Malherbe, Bastia semble armé pour accrocher un nul à Caen.

► Le pari « Victoire Bastia ou match nul » est coté à 1,74 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 174€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,22 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 322€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Caen – Bastia :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Caen Bastia détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Caen Bastia : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2