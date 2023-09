Pronostic Brest Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest en pleine forme face à un petit Lyon

Arrivé en cours de saison l’an dernier, Eric Roy a permis au Stade brestois de se maintenir. En ce début de saison, le club breton se retrouve à la 2e place du classement avec un seul point de retard sur Monaco. Le déclic est peut-être intervenu lors de la 1re journée face au Racing Club de Lens. Mené rapidement de 2 buts, Brest a effectué une superbe remontada pour renverser le dauphin de la saison précédente (score final 3-2). En pleine confiance, la formation bretonne s’est ensuite imposée sur la pelouse du promu havrais (1-2). Lors de la J3, Brest a subi sa seule défaite au stade Vélodrome face à Marseille (2-0), dans une rencontre où les Bretons auraient mérité mieux. La bande de Roy s’est ensuite reprise dans le derby face à Rennes (0-0) en prenant un bon point. Le week-end dernier, le Stade brestois a confirmé ses bonnes dispositions en dominant Reims à Auguste-Delaune (1-2). Menés à la pause, les Bretons ont renversé le club champenois en seconde période grâce à Camara et Lees-Melou. Mais c’est Del Castillo qui mène le classement des buteurs brestois avec 3 buts. Auteur de 10 réalisations la saison passée, Le Douaron veut ouvrir son compteur buts.

En face, Lyon occupe la 16e place de Ligue 1 avec seulement 2 points collectés. Club phare du championnat de France, l’OL vit des heures difficiles sur le terrain, mais aussi dans l’extrasportif. John Textor a profité de la coupure internationale pour se séparer de Laurent Blanc qui a payé ses mauvais résultats et aussi sa communication sur son président. Depuis le début de saison, le club rhodanien a pris deux points lors de son déplacement à Nice (0-0) et lors de la réception du Havre (0-0) le week-end dernier. Lors des autres rencontres, les Lyonnais ont perdu à Strasbourg (2-1) et concédé deux lourds revers à domicile face à Montpellier (1-4) et au PSG (1-4). Pour tenter de relancer le club, Textor a misé sur l’Italien Fabio Grosso, ancien joueur du club, qui vient de faire monter Frosinone en Serie A. Le technicien italien a du pain sur la planche pour redonner de la confiance à un effectif de grande qualité avec Cherki, Caqueret, Lacazette, Tolisso ou la dernière recrue Nuamah. Devant son public, Brest devrait surfer sur sa confiance actuelle pour au moins tenir tête à l’Olympique lyonnais.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

