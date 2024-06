Pronostic Brésil Mexique : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Brésil fait le taf face au Mexique

Le Mexique, invité pour disputer la Copa America cette année, vient de subir un lourd revers pour son premier match amical en étant écrasé par l’Uruguay (0-4) d’un Darwin Nunez en feu (triplé). La Tri va vouloir rebondir lors de cette seconde rencontre, toujours disputée aux US, face au Brésil. Cette jeune sélection mexicaine est en phase d’apprentissage et avait déjà perdu lors de la finale de la Ligue des Nations face aux Etats-Unis. Les derniers résultats de la sélection mexicaine confirment une certaine perte de vitesse puisque la Tri parvient seulement à s’imposer face à de modestes formations comme la Bolivie, le Panama, ou le Honduras. Pour disputer la prochaine Copa America, le sélectionneur Lozano compte notamment sur le milieu de West Ham Alvarez ou sur Gimenez qui fait les beaux jours de Feyenoord.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Brésil est en quête d’une nouvelle dynamique. Une nouvelle fois battu en quart de finale du Mondial 2022 par la Croatie, la sélection auriverde est également dans le dur lors des qualifications pour le Mondial 2026 où elle occupe seulement la 6e place, avec 8 points de retard sur le leader, l’Argentine. Sur son parcours, le Brésil a déjà perdu 3 rencontres face à l’Uruguay, la Colombie et l’Argentine. Lors de ces rencontres, Fernando Diniz était en charge de l’équipe dans l’attente de la probable signature de Carlo Ancelotti. Le technicien italien a finalement prolongé au Real Madrid. Pour tenter de relancer la Seleção, les dirigeants ont misé sur Dorival Junior. Ce dernier a rapidement eu un impact sur les résultats de son équipe puisqu’elle a signé deux bonnes performances en mars avec un succès contre l’Angleterre (0-1) et un nul contre l’Espagne (3-3). Lors de ces rencontres, le jeune Endrick (2 buts en 4 sélections) a brillé et sera de nouveau présent avec à ses côtés, les Vinicius, Rodrygo, Guimaraes, Marquinhos ou Beraldo.A noter que Lucas Paqueta est toujours dans le groupe malgré ses affaires de paris suspects. De retour en forme sous la houlette de son nouveau sélectionneur, le Brésil devrait prendre le meilleur sur une sélection mexicaine pas au mieux.

► Le pari « Victoire Brésil » est coté à 1,60 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 160€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « le Brésil gagne de 2 ou plus » est coté à 2,55 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 255€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Endrick buteur » est coté à 2,72 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 272€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Mexique – Brésil :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Brésil Mexique détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pas contents ? Triplé pour Núñez et Haaland !