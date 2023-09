Pronostic Brésil Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Le Brésil tranquille face à la Bolivie

Suite à l’échec du Mondial 2022 au Qatar, le Brésil a décidé de changer d’entraineur et avait misé sur Carlo Ancelotti. Contraint d’attendre la fin du contrat du technicien italien au Real Madrid, la fédé brésilienne a nommé Fernando Diniz comme coach intérimaire. Ce dernier aura la lourde tâche d’entamer les qualifications pour le Mondial 2024. Depuis sa défaite face à la Croatie en quart de finale du Mondial, la Seleção n’a pas obtenu les résultats qu’elle escomptait puisqu’elle s’est notamment inclinée contre deux nations africaines le Maroc (2-1) et le Sénégal (2-4), pour un succès contre la Guinée (4-1). Diniz doit en plus faire face à des absences importantes puisque les Madrilènes Militao et Vinicius Jr sont blessés, tandis que Neymar est incertain. Pour disputer ces matchs des éliminatoires, le Brésil va s’appuyer sur un groupe assez classique avec les Marquinhos, Alisson, les Monégasques Caio Henrique et Vanderson, mais aussi Casemiro, Guimaraes, Martinelli ou Rodrygo. A noter que l’ailier Antony de Manchester United a été invité à quitter la sélection car il est sous le coup d’une enquête.

En face, la Bolivie est l’une des plus modestes sélections du continent sud-américain. La Verde gratte en général quelques succès à domicile car elle évolue dans un contexte particulier à très haute altitude. Habituée à jouer avec ces spécificités, la sélection bolivienne peut piéger ses adversaires, ce qui est plus difficile en déplacement. Les résultats de la Verde à l’orée d’affronter le Brésil sont peu encourageants avec un seul succès lors des 11 derniers matchs, face à l’Arabie Saoudite (1-2). Cette sélection s’appuie sur des joueurs évoluant majoritairement dans leur championnat national. La star de cette équipe est l’expérimenté Marcelo Martins qui culmine à 102 capes (31 buts). Devant son public, le Brésil ne devrait pas connaître le moindre problème pour prendre le meilleur sur une modeste Bolivie.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

