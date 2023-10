Pronostic Braga Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Real Madrid avance vers la qualif’ face à Braga

Braga sort d’une très belle saison au cours de laquelle il a fini en 3e position derrière le Benfica et Porto. Content de disputer les barrages de la Ligue des Champions, la formation portugaise a fait le nécessaire en dominant consécutivement le TSC et le Panathinaikos. Pour son entrée en lice en phase de groupe, Braga a été tout près de prendre un point à domicile face au Napoli (1-2). En revanche, le Sporting a réalisé une superbe performance lors de la 2e journée en s’imposant en Allemagne face à l’Union Berlin (2-3). Mené de 2 buts, le club portugais est parvenu à renverser cet handicap pour décrocher un succès dans le temps additionnel. Sur la scène nationale, les partenaires de Moutinho sont en forme avec 3 victoires de rang en championnat face au Boavista, Estrela et Rio Ave. Jeudi, Braga a fait le taf en Coupe du Portugal en se qualifiant pour les 16e suite à son succès obtenu contre Rebordosa (0-2). Le club possède de très bons éléments avec l’expérience des Moutinho, ou Fonte mais aussi le potentiel des Rony Lopes, Ruiz, Ricardo Horta, ou Bruma.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Real Madrid compte briller dans une compétition qui lui est chère, la Ligue des Champions. Eliminé en demi-finale par Man City l’an passé, la Maison Blanche n’a pas manqué ses débuts lors de cette nouvelle édition. En effet, les Merengue ont tout d’abord arraché la victoire face à l’Union Berlin dans le temps additionnel grâce à une réalisation de l’inévitable Jude Bellingham (1-0 à domicile). L’international anglais a de nouveau brillé lors du succès de son équipe sur la pelouse du Napoli (2-3) et affiche un total de 10 buts en 11 matchs cett saison. Avec 6 points, le Real est déjà bien parti pour se qualifier. En Liga, les Madrilènes ont été tenus en échec chez le FC Séville (1-1) le week-end dernier. Grâce à ce point pris et à une meilleure différence de buts, le club madrilène occupe toujours la 1ère de Liga devant Gérone, et possède 1 point d’avance sur le FC Barcelone. Si ce match à Braga est important, les Merengue gardent en tête qu’ils affrontent le FC Barcelone le week-end prochain. Ancelotti déplore toujours les absences de Courtois et Militao, mais devrait pouvoir compter sur un Vinicius revanchard après avoir été de nouveau houspillé en Liga ce week-end. Blessé lors de la J1 dans cette poule, le Brésilien avait scorer lors de la victoire à Naples. Comme souvent en C1, le Real devrait faire le taf lors de ce déplacement à Braga en faisant un grand pas vers la qualif’.

► Le pari « Victoire Real Madrid » est coté à 1,49 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 198€ (298€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Vinicius buteur » est coté à 2,35 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 370€ (470€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Bellingham buteur » est coté à 2,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 380€ (480€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Real et plus de 2,5 buts » est coté à 1,76 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 252€ (352€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Braga – Real Madrid :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Braga Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Racisme : un spectateur expulsé lors de Séville-Real Madrid