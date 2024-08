Pronostic Betis Girona : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis tient tête à Girona

Le Betis Séville a fini la saison dernière en 7e position de cette Liga, ce qui lui permet de disputer les barrages de la prochaine campagne de Conference League. Au final, ce résultat est plutôt décevant pour une équipe qui comporte de très bons éléments. Cet été, le club a vu son meilleur buteur Willian José rejoindre le Spartak Moscou. A noter que Nabil Fékir fait toujours partie de l’effectif sévillan, tout comme Isco, revenu à un excellent niveau l’an passé. Cependant, l’ancien Madrilène s’est sérieusement blessé en fin de saison et devrait manquer plusieurs mois de compétition. Au rayon des arrivées, Pellegrini a vu Adrian (Liverpool), Llorente (AS Roma) et Perraud (Nice) rejoindre son groupe. Cet été, le Betis a disputé 6 rencontres amicales avec 2 victoires, pour 2 nuls et 2 revers. A noter que pour son dernier match de préparation, la formation sévillane a conclu sur un score de parité face au champion allemand, le Bayer Leverkusen.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Girona a été la sensation inattendue de la saison dernière. En effet, le club catalan a terminé son incroyable saison sur le podium de la Liga derrière les intouchables Real Madrid et FC Barcelone. Pendant près de la moitié de la saison, Girona avait même tenu le rythme de la Maison Blanche. Cette réussite a attisé la convoitise puisque plusieurs joueurs cadres ont quitté le club. On pense à Dovbyk, meilleur buteur de la Liga, parti à la Roma, mais aussi à Savio (Man City), Garcia (Bayer), Couto (Borussia Dortmund), Garcia (de retour au FC Barcelone). Pour se renforcer, le club catalan a recruté Oriol Romeu (ex-Barça), le récent champion olympique Abel Ruiz et le pari Van de Beek. La campagne de préparation fut loin d’être satisfaisante puisqu’elle s’est conclue par deux revers face à Newcastle (4-0) et Bournemouth (3-2). Dans son enceinte, le Betis pourrait tenir au moins le nul face à une équipe de Girona qui a perdu de nombreux éléments cet été.

► Le pari « Victoire Betis ou match nul et moins de 2,5 buts » est coté à 2,33 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 233€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,38 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 338€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Betis – Girona

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Betis – Girona sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Betis – Girona avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Betis Séville Girona détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Betis accroche Gérone, Cadix et la Real Sociedad s'endorment