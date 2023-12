Pronostic Betis Girona : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona, une sensation qui dure face au Betis

Le Betis Séville a connu un couac en Europa League en s’inclinant lors de la dernière journée face aux Rangers, ce qui a permis aux Ecossais et au Sparta Prague de prendre les 2 premières places de la poule. Troisième, le club andalou a été basculé en barrage de la Conference League. Sur le plan national, le Betis se trouve en 7e position avec 3 points de retard sur la Real Sociedad, 6e. Dernièrement, la formation de Nabil Fekir (qui a rechuté) enchaine les matchs nuls avec 3 de rang face à Almeria (0-0), le Real Madrid (1-1) et le week-end dernier contre la Real Sociedad (0-0), futur adversaire du PSG en 8e de finale de la C1. Pour affronter Girona, Pellegrini aura encore du monde sur le flanc. En plus de Fekir, les très expérimentés Claudio Bravo et Bartra sont forfait.

De son côté, Girona est la sensation de cette saison en Liga avec sa première place au classement, à l’orée de cette journée, devant des formations comme le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atletico Madrid. En s’imposant ce jeudi, Girona finirait même 2023 en tête de la Liga. Depuis le début de saison, les Gironistes alignent les résultats incroyables puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois face au Real Madrid. Sur une excellente série de 4 succès consécutifs, Girona a récemment battu le FC Barcelone sur ses terres (2-4). En clôture de la précédente journée de championnat, les hommes de Michel ont surclassé Alaves (3-0) avec un doublé de Dovbyk. L’international ukrainien est l’un des symboles de la réussite de la formation catalane puisqu’il a déjà inscrit 10 buts et offert 4 passes décisives. Sur une excellente dynamique, Girona devrait au moins accrocher le nul face au Betis Séville.

