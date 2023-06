Pronostic Belgique Autriche : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Belgique s’impose face à l’Autriche

Depuis sa demi-finale du Mondial 2018, la Belgique n’a pas su enchaîner et rééditer ce type de performances. En effet, les Diables Rouges ont connu une nouvelle désillusion au Qatar en s’inclinant dès la phase de groupe, dominés par le Maroc et la Croatie. Cette contre-performance a signé la fin de l’aventure pour Roberto Martinez qui a été remplacé par Domenico Tedesco, mais aussi celles de Toby Alderweireld, Axel Witsel et Eden Hazard, qui ont repris leur retraite internationale. Lors du rassemblement de mars, la sélection belge a pris le dessus sur la Suède (0-3) dans le cadre de la 1re journée de ces éliminatoires de l’Euro. Ensuite, les protégés de Tedesco ont dominé l’Allemagne (2-3) à Cologne, dans une rencontre amicale. Ces victoires montrent que la Belgique a tourné la page Martinez pour repartir sur un nouveau cycle qui s’annonce intéressant. Pour affronter l’Autriche, les Diables Rouges ne pourront pas compter sur leur maître à jouer Kevin de Bruyne, sorti blessé en finale de la Ligue des Champions. En revanche, les Courtois, Vertonghen, Tielemans, Carrasco, Doku, Lukaku et Openda (auteur d’une énorme saison avec Lens) sont bel et bien présents.

En face, l’Autriche est actuellement en tête de ce groupe des éliminatoires avec 2 victoires en autant de matchs, mais a démarré à domicile face à des équipes assez modestes. Pour ses débuts, la sélection autrichienne a pris le dessus sur l’Azerbaïdjan (4-1) avant de confirmer contre l’Estonie (2-1). Si la Belgique fait figure de grand favori dans cette poule, l’Autriche et la Suède devraient s’affronter pour décrocher l’autre place qualificative. Absente au Mondial au Qatar, la sélection autrichienne espère enchainer une 3e participation consécutive dans un championnat d’Europe. Désormais entraîné par Ralf Rangnick, l’Autriche compte sur ses des éléments très performants comme le Lensois Danso, le capitaine Alaba, l’ancien Niçois Daniliuc, Grillitsch de l’Ajax, Sabitzer, Laimer et l’expérimenté Arnautovic qui a vécu une saison compliquée avec Bologne. En confiance suite à ces succès sur la Suède et l’Allemagne, le Belgique de Tedesco devrait enchaîner à la maison en dominant l’Autriche pour reprendre la tête du groupe.

