Pronostic Bayern Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du Klassiker de Bundesliga

Le Bayern s’offre le Klassiker face à Dortmund

La 27e journée de Bundesliga nous offre samedi le traditionnel Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. L’an passé, ces deux formations nous ont offert une superbe lutte pour le titre puisque le club bavarois a remporté la Bundesliga lors de la dernière journée en profitant de la défaillance du BVB Dortmund. Cette saison, ces 2 équipes doivent constater la supériorité du Bayer Leverkusen qui devrait mettre fin à l’hégémonie de la formation bavaroise. En effet, la bande à Tuchel accuse actuellement 10 unités de retard sur celle de Xabi Alonso. Après avoir connu une période délicate au niveau des résultats, le Bayern a réagi lors des derniers matchs avec une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions face à la Lazio (victoire 3-0 au retour pour renverser la tendance). Au prochain tour, les partenaires de Manuel Neuer affronteront Arsenal dans un choc qui s’annonce passionnant. De plus, les Bavarois viennent certainement de livrer leurs deux meilleurs matchs de la saison en Bundesliga avec deux succès convaincants face à Mayence (8-1) et contre Darmstadt (2-5). Convoqué par l’Angleterre, Harry Kane n’a pas participé aux matchs de son équipe et est rentré en club où il a repris l’entrainement, ce qui laisse présager qu’il devrait disputer ce Klassiker. L’ancien joueur des Spurs caracole en tête du classement des buteurs avec 31 buts inscrits.

Privé de trophée l’an passé à la dernière journée de championnat, le Borussia Dortmund ne joue pas le titre cette année. Toutefois, le BVB a réalisé un très bon parcours européen qui lui a notamment permis d’accrocher la première place de son groupe devant le PSG. Ensuite, les Marsupiaux se sont défaits du PSV en 8e de finale et retrouveront l’Atlético Madrid en quart. En Bundesliga, la situation est un peu plus délicate car Dortmund est certes 4e mais fait face à la pression de Leipzig, qui dispute seulement le championnat désormais. Actuellement, les hommes de Terzic comptent seulement 1 point de plus que ceux de Rose. En cas de revers samedi, Dortmund pourrait sortir des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Depuis sa défaite à domicile contre Hoffenheim, le Borussia s’est repris en remportant 3 matchs de suite face à l’Union Berlin, le Werder Brême et l’Eintracht Francfort. Le duo Fullkrug – Malen reste la menace offensive principale des Marsupiaux. A noter que le retour de Sancho, lors du mercato hivernal, a offert une option en plus au coach croate. Devant son public, le Bayern devrait confirmer son regain de forme en dominant Dortmund.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

