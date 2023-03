Pronostic Bayern Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du Klassiker de Bundesliga

Le Bayern Munich s’impose dans le Klassiker face à Dortmund pour la 1re de Tuchel

La 26e journée de Bundesliga nous offre ce samedi une superbe affiche avec le Klassiker qui oppose le Bayern Munich au Borussia Dortmund. Cette opposition s’annonce passionnante, car ces deux équipes occupent les 2 premières places du classement avec un léger avantage pour le BvB qui possède 1 unité d’avance sur le club bavarois. Lors de la trêve internationale, le club bavarois a surpris tout son monde en licenciant Julen Nagelsmann. Pour le remplacer, la formation munichoise a choisi Thomas Tuchel, libre depuis son départ de Chelsea. L’ancien entraîneur de Leipzig paye certainement ses relations avec certains cadres. Malgré ses bons résultats globaux, Nagelsmann a aussi essuyé une défaite juste avant la trêve internationale chez le Bayer Leverkusen (2-1). Pour affronter le Borussia, Tuchel ne devrait pas pouvoir compter sur Goretzka touché en sélection. Adepte d’une défense à 3 lors de son passage à Chelsea, le coach allemand pourrait faire évoluer son système de jeu du Bayern. Tuchel retrouvera Choupo-Moting qu’il avait recruté lors de son passage à Paris. Le Camerounais réalise une superbe saison avec le Bayern (17 buts toutes compétitions confondues).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Le Borussia Dortmund est dans une situation favorable pour récupérer un titre de champion qui lui échappe depuis plus de 10 ans. En effet, à 8 journées de la fin, le BvB est en tête de la Bundesliga avec un point d’avance sur le club bavarois. Alors que le Bayern vient de changer d’entraîneur, le retour de Terzic l’été dernier a été déterminant pour le Borussia. Éliminé de la Ligue des champions par Chelsea, Dortmund est en forme en Bundesliga puisqu’il est invaincu depuis la reprise avec 9 victoires et un nul lors des 10 dernières journées. Lors de la dernière journée, les Marsupiaux se sont brillamment imposés face à Cologne (6-1) avec notamment des buts de Reus, Malen, et Haller. En revanche, les Marsupiaux restent sur deux contre-performances en déplacement : une défaite sur la pelouse de Chelsea qui lui a coûté sa place en C1 et un nul dans le derby sur la pelouse de Schalke (2-2). Déterminé à retrouver la 1re place de la Bundesliga et sous l’impulsion de l’arrivée de Tuchel, le Bayern Munich pourrait prendre le meilleur sur le Borussia Dortmund, moins à l’aise en déplacement et battu sur les 6 derniers Klassiker joués à Munich.

► Le pari « Victoire Bayern » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Choupo Moting buteur » est coté à 2,15 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 330€ (430€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Bayern – Borussia Dortmund :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en Bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bayern Borussia Dortmund détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Bayern et Leverkusen régalent, le BvB assure