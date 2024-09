Pronostic Bayer Leverkusen Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayer Leverkusen n’a pas perdu la recette face à Leipzig

Auteur d’une dernière saison incroyable, le Bayer Leverkusen a réalisé le doublé championnat et Coupe d’Allemagne. En plus de ces 2 trophées, le club allemand est resté invaincu sur la scène nationale. La seule fausse note de Leverkusen provient de sa défaite en finale de la Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame. Pour lancer ce nouvel exercice, la bande de Alonso a remporté la Supercoupe d’Allemagne face à Stuttgart, aux tirs au but. Cet été, le Bayer a réussi à conserver ses cadres et a attiré Garcia, Terrier, Belocian, tandis que Mukiele est sur le point de signer. Lors de la première journée de Bundesliga, le Bayer s’est imposé face au Borussia Mönchengladbach (2-3) avec une spéciale de Leverkusen. En effet, les hommes de Xabi Alonso ont dominé les partenaires de Pléa en faisant la différence dans le temps additionnel, comme ils l’ont fait beaucoup l’an passé. Sur leur lancée, les coéquipiers de Xhaka ont dominé le petit club de Jena en Coupe d’Allemagne en milieu de semaine avec une réalisation d’Hofman (0-1).

En face, le RB Leipzig est devenu l’une des formations de haut de tableau en Bundesliga. La saison dernière, Leipzig a terminé au pied du podium, à la 4e place, derrière Leverkusen, Stuttgart, et le Bayern, mais devant le Borussia Dortmund. Dans une Bundesliga plus compétitive que jamais, les joueurs de Marco Rose veulent jouer les trouble-fêtes. Pour leur début en championnat, les partenaires de Xavi Simons se sont imposés contre Bochum (1-0) sur un but de Nusa, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Avant cela, les hommes de Rose avaient déjà montré leur détermination en s’imposant largement face au Rot-Weiss Essen (1-4). Avec Šeško, Openda ou Simons, Leipzig possède des joueurs de qualité. En revanche, le RB a perdu Dani Olmo, déjà décisif au Barça. Impressionnant sur la scène nationale depuis plus d’un an, le Bayer Leverkusen pourrait s’imposer dans ce choc face à Leipzig. Suspendu en Coupe mercredi, le buteur Boniface (1 but en 2 matchs en ce début de saison) tentera de faire encore trembler les filets.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

