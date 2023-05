Pronostic Auxerre PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Paris assure son titre à Auxerre

Promu l’été dernier, Auxerre lutte pour ne pas redescendre en Ligue 2. Après avoir connu une 1re partie de saison compliquée, l’arrivée de Christophe Pélissier a permis de relancer l’AJA. Après un temps d’adaptation, le technicien a profité de la trêve pour renforcer judicieusement son équipe. Ses ajustements se sont fait ressentir, car le club bourguignon est parvenu à sortir de la zone rouge. Cependant, rien n’est encore joué, car Auxerre ne dispose que d’un point d’avance sur Nantes, premier relégable. Après avoir connu une très belle série de résultats, l’AJA a coincé lors des dernières semaines avec 4 journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les Auxerrois ont obtenu deux nuls face à Lille (1-1) et Clermont (1-1) pour des défaites contre Marseille (2-1) et surtout à Brest (1-0), adversaire direct pour le maintien. Dans une situation inconfortable, Auxerre fait également face à un calendrier très compliqué avec des rencontres à venir face au Paris Saint-Germain, Toulouse et Lens, soit les 2 premiers et le vainqueur de la Coupe de France.

En face, le Paris Saint-Germain arrive en terre bourguignonne pour s’assurer son titre de champion. Avec sa différence de buts très favorable, le PSG serait quasiment assuré d’une nouvelle ligne au palmarès en cas de succès à l’Abbé-Deschamps. Après avoir connu quelques semaines bien remplies au niveau extrasportif, Paris a décidé de réagir sur le terrain lors de la réception d’Ajaccio (5-0). Porté par un Mbappé des grands soirs (doublé), le club de la capitale s’est amusé. La seule ombre au tableau est venue d’Achraf Hakimi, de nouveau expulsé à la suite d’un accrochage avec Mangani. L’international marocain sera donc absent pour ce déplacement en Bourgogne. En plus du titre, le PSG veut également permettre à Kylian Mbappé de remporter le classement des meilleurs buteurs. Le champion du monde 2018 se livre un superbe duel avec Alexandre Lacazette, à 1 unité seulement. Le capitaine de l’équipe de France (26 buts) finit fort la saison et devrait aider son équipe à décrocher un nouveau titre sur la pelouse d’Auxerre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

