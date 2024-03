Pronostic Auxerre Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre se relance contre Caen

Leader de Ligue 2, Auxerre voit son avance fondre puisqu’Angers est revenu à 2 unités et Laval à 4 points. Ce resserrement s’explique par les mauvais derniers résultats bourguignons. En effet, les hommes de Pélissier sont sur 3 journées sans la moindre victoire. Après avoir été tenu en échec par deux mal classés, Bastia et Valenciennes, le club auxerrois s’est incliné le week-end dernier à St Etienne (1-0). Dans ce choc, les Stéphanois ont certainement provoqué un peu plus et ont profité d’une bourde du gardien Leon pour s’imposer. Offensivement, les Hein, Perrin, Ayé ou Sinayoko ont été très discrets. Ce samedi, l’AJA aura à cœur de se reprendre pour maintenir son avance en tête du classement.

En face, Caen est toujours dans le Top 5 mais accuse 3 points de retard sur l’AS St Etienne. Les Caennais font face à plusieurs équipes à leur trousse puisque de Amiens (10e) à Caen, seulement 3 points séparent ces équipes. Après avoir signé deux belles victoires contre Angers (2-0) et Pau (2-3), le stade Malherbe a chuté à domicile face au Paris FC (0-1) en encaissant un but en fin de rencontre. Cette défaite a permis à un adversaire direct de rattraper son retard sur Caen. Ce samedi, les Caennais font face à un gros challenge face à Auxerre et comptent évidemment sur Mendy, meilleur buteur de Ligue 2. Marqué par ses derniers résultats, l’AJA devrait renouer avec la victoire en prenant le dessus sur Caen.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

