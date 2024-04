Pronostic Aston Villa Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Villa, l’atout Emery face à Lille

Aston Villa se présente dans ces quarts de finale de la Conference League comme le grand favori. Le club de Birmingham dispose d’importants moyens mais est surtout entrainé par Unai Emery qui a remporté plusieurs Coupes d’Europe, la dernière en date avec Villarreal face à Manchester United. Arrivé il y a un peu plus d’un an en Angleterre, le coach espagnol a rapidement métamorphosé le visage de son équipe, qui a réussi une fin de saison canon pour accrocher une place européenne. Sur cette lancée, les Villans font partie des candidats pour accrocher une place dans le Top 4 et donc pour la Ligue des Champions l’an prochain. Le week-end dernier, Villa a perdu des points importants à domicile en étant tenu en échec par Brentford (3-3) en encaissant 3 buts en 9 minutes de la 59e à la 68e minute. Comme souvent, l’important Watkins a remis son équipe sur les rails pour limiter la casse. A la suite de ce nul, Villa se trouve en 5e position avec le même nombre de points que Tottenham. De son côté, Watkins réalise un superbe exercice avec 18 buts inscrits et 10 passes décisives, qui en fait le joueur le plus décisif de PL. Sur la scène européenne, Aston Villa a dominé son groupe et a ensuite sorti l’Ajax en 8e de finale. Ce jeudi, les hommes d’Emery veulent prendre de l’avance dès ce match aller face à Lille.

4e de L1, Lille est l’une des bonnes formations du championnat de France. Champion avec Galtier, le LOSC avait ensuite connu un petit trou d’air avec le passage de Gouvennec. Arrivé sans faire trop de bruits, Fonseca a redynamisé la formation nordiste qui se montre très compétitive. Sur la scène européenne, les Lillois ont remporté leur groupe et ont frappé d’entrée en 8e de finale face au Sturm Graz en s’imposant en Autriche (0-3) pour assurer au retour (1-1). En Ligue 1, les Lillois viennent de signer deux très bons résultats à domicile, avec un succès dans le derby face à Lens (2-1) et un autre face à l’Olympique de Marseille (3-1) le week-end dernier. Offensivement, les Zhegrova, Cabella, David sont en pleine forme. Toutefois, Aston Villa semble un cran au-dessus et devrait profiter de l’expérience de son entraineur pour appréhender au mieux ce rendez-vous.

