Pronostic Arsenal Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal – Manchester United : Les Gunners dégainent contre les Red Devils

Auteur d’une superbe saison dernière, Arsenal espère pouvoir titiller de nouveau Manchester City dans la course pour le titre, et cette fois garder la distance. Disciple de Guardiola, Arteta a décidé d’apporter une modification tactique dans son équipe, dans le même modèle que City avec Stones. En effet, le Ghanéen Partey, habituel milieu de terrain évolue dans un poste de latéral pour pouvoir mieux rentrer dans le cœur du jeu en fonction des situations. Cette modification a poussé le brésilien Gabriel sur le banc, car Ben White lui est désormais préféré au côté de l’indéboulonnable Saliba. Vainqueur du Community Shield lors de la séance de tirs aux buts face à City, Arsenal a parfaitement lancé sa saison avec des victoires obtenues face à Nottingham (2-1) et Crystal Palace (0-1). En revanche, les Gunners ont été tenus en échec par Fulham (2-2) dans un derby londonien. Lors de cette rencontre, la bande à Arteta pensait avoir fait le plus dur en renversant les Cottagers en moins de 2 minutes par Saka et Nketiah, mais ont manqué de concentration alors qu’ils étaient en supériorité numérique sur un dernier coup de pied arrêté. Ce dimanche, Arsenal aura à cœur d’élever son niveau de jeu face à un concurrent direct pour ne pas perdre de nouveaux points à domicile.

En face, Erik ten Hag n’est pas en reste et tente de reconstruire Manchester United. Le bilan de sa 1ère saison dans le Nord de l’Angleterre est satisfaisant avec un trophée (Carabao Cup), une finale de FA Cup et une troisième place en Premier League. Pour tenter de faire mieux, le coach batave a recruté les Hojlund, Mount ou Onana. Pour le moment, le portier camerounais peut tenir sa place tandis que le Danois et l’international anglais sont sur le flanc, comme Luke Shaw ou Raphaël Varane. Ces absences importantes peuvent expliquer le départ poussif des Red Devils qui ont certes remporté leurs deux matchs à domicile face à Wolverhampton (1-0) et Nottingham (3-2) mais qui ont énormément souffert. Lors de son premier choc de la saison, United avait subi la loi d’une équipe de Tottenham qui ne peut plus compter sur Kane (2-0). Ce dimanche, Man U se déplace sur un terrain qui ne lui réussit guère depuis qu’Arsenal est entrainé par Arteta. Lors de cette affiche, les Gunners devraient profiter des absences mancuniennes pour repartir de l’avant.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

