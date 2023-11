Pronostic Argentine Uruguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026

L’Argentine enchaîne face à l’Uruguay

Depuis son titre de championne du monde, l’Argentine est irrésistible. En effet, l’Albiceleste a remporté tous ses matchs, notamment lors de ces éliminatoires. En ce début de campagne, les protégés de Scaloni ont dominé l’Équateur (1-0), la Bolivie (0-3), le Paraguay (1-0) et le Pérou (0-2). Impressionnante de solidité, la sélection argentine n’a toujours pas encaissé le moindre but et peut compter sur le talent de ses attaquants pour faire la différence. Avec Messi, Alvarez ou Lautaro Martinez et les retours de Dybala et Di Maria, l’Albiceleste possède un potentiel offensif impressionnant. Avec 3 buts inscrits, Léo Messi est toujours aussi performant.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Uruguay a effectué un virage à 180 degrés à la suite d’un Mondial 2022 décevant. En effet, cette Coupe du monde a décidé de miser sur Marcelo Bielsa. Si Cavani est toujours écarté, le technicien argentin a décidé de rappeler Luis Suárez et Gimenez. La Celeste est désormais articulée autour de Nunez, Valverde, Arrascaeta ou Araujo et réalise une entame satisfaisante puisqu’elle n’a perdu qu’une seule fois, face à l’Équateur (2-1). Lors des autres rencontres, l’Uruguay a été tenu en échec par la Colombie (2-2), avant de prendre le dessus sur le Chili (3-1) et surtout contre le Brésil (2-0) lors du dernier match en date. Arrivé à Liverpool il y a 2 saisons, Darwin Nunez semble trouver son rythme de croisière. Lors de ces éliminatoires, le Red a déjà marqué 2 buts pour 2 passes décisives. Intraitable, l’Argentine devrait enchaîner un 5e succès de rang face à l’Uruguay qui n’a pris qu’1 point en déplacement (nul face à la Colombie, défaite en Équateur).

► Le pari « Victoire Argentine » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 » est coté à 2,30 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 360€ (460€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Argentine – Uruguay :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Argentine Uruguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Bielsa : « Il n'y a pas de formule efficace pour arrêter Messi »