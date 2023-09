Pronostic Argentine Samoa : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

Victoire impérative pour l’Argentine contre les Samoa

Les Argentins ont impressionné avant cette Coupe du Monde, avec une victoire historique en Australie (34-31), une courte défaite en Afrique du Sud (21-22), et un large succès face aux Espagnols (62-3). Mais pour leur entrée en lice, les Pumas se sont inclinés assez largement (10-27) contre une équipe Anglaise en manque de confiance, et réduite à 14 contre 15 pendant quasiment toute la rencontre. La victoire est impérative face aux Samoans, sous peine de voir la qualification s’éloigner. Pour ce match capital, on retrouve 3 changements dans le XV de départ, avec Eduardo Bello en première ligne, Guido Petti en deuxième-ligne et Matías Moroni au centre. Le danger pourrait bien venir de l’homme à tout faire du toulousain Juan Cruz Mallia.

En face, les Samoa avaient disputé 2 matchs de préparation avec un succès face aux Barbarians (28-14) et une courte défaite contre une équipe d’Irlande réduite (13-17). Les Samoans ont bien démarré leur Coupe du Monde en empochant le bonus offensif face au Chili avec 5 essais inscrits. Une victoire contre les Argentins leur permettrait de se rapprocher d’une qualification en quarts de finale, mais la tâche s’annonce compliquée car l’adversité ne sera pas la même. Le sélectionneur a annoncé trois changements tout comme son homologue argentin, avec une absence importante, celle de Lima Sopoaga, qui serait légèrement blessé. Le pilier Alo-Emile (Stade Français) qui était remplaçant la semaine dernière sera titulaire cette fois-ci tout comme le deuxième ligne Alainu’u’ese (Toulon) et Lam (Montpellier). Le Rochelais Ulupano Seuteni tiendra également sa place et sera un élément important pour les Samoans. Loin d’être convaincants, les Argentins pourraient s’arracher pour s’offrir une courte victoire face à des Samoans valeureux mais à leur portée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

