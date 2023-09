Pronostic Argentine Equateur : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

L’Argentine démarre sur une bonne note face à l’Equateur

Championne du Monde en titre, l’Argentine débute sa campagne d’éliminatoires pour le Mondial 2026 face à l’Equateur. Depuis l’obtention de son titre au Qatar, l’Albiceleste a réalisé un carton plein lors de ses matchs amicaux face à une adversité plutôt faible avec des succès sur le Panama (2-0), Curacao (7-0), l’Australie (2-0) et l’Indonésie (0-2). L’opposition équatorienne sera évidemment plus élevée. Pour parvenir à remporter cette 1re rencontre des éliminatoires, Lionel Scaloni s’est appuyé sur un groupe classique où les seules absences notables sont celles de Dybala, Acuna ou Lo Celso. En revanche, Lionel Messi est bel et bien présent, tout comme les Angel di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister ou Tagliafico.

L’Equateur était également présent au Qatar après avoir réalisé une campagne d’éliminatoires très intéressante, terminée devant des Nations comme le Chili, le Pérou ou la Colombie. A l’instar de l’Argentine, la sélection équatorienne a disputé plusieurs matchs amicaux avec un revers contre l’Australie (3-1) pour débuter, La suite fut plus encourageante avec une revanche victorieuse face aux Socceroos (1-2) et des succès contre la Bolivie (1-0) et le Costa Rica (1-3). Pour affronter le champion du Monde 2022, Félix Sanchez Bas, le sélectionneur de la Tri, a évidemment convoqué son capitaine Enner Valencia, toujours aussi performant, mais également la pépite de Chelsea Caicedo ou le latéral de Brighton Estupinan. Devant son public, l’Argentine championne du monde devrait lancer ces éliminatoires par un succès face à une solide sélection de l’Equateur qui devrait tout de même finir par lâcher.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

