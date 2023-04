Pronostic Angleterre Ukraine : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

L’Angleterre enchaîne face à l’Ukraine

Lors de la période de Rooney, Lampard ou Gerrard, l’Angleterre était souvent citée parmi les favoris au titre des grandes compétitions. Finalement, cette génération a déçu en sélection, ne parvenant pas véritablement à s’unir. L’arrivée de Gareth Southgate à la tête de la sélection a été bénéfique. L’ancien joueur de Middlesbrough a su convaincre ses joueurs de l’intérêt national. Pour sa 1re compétition, ses hommes se sont hissés en demi-finale de la Coupe du monde 2018. Sur leur lancée, les Anglais ont été tout proches de remporter le championnat d’Europe 2020, butant sur l’Italie en finale. Enfin, lors du Mondial au Qatar, l’Angleterre a chuté face à la France en quarts de finale. Bien présente lors des derniers grands rendez-vous internationaux, l’Angleterre ne veut pas devenir la nouvelle Belgique. Pour ses débuts lors de ces éliminatoires, la sélection des Three Lions a réalisé une superbe opération en dominant l’Italie (1-2) avec un but de Rice et de l’inévitable Harry Kane, devenu meilleur buteur de la sélection avec son 54e but. Le point fort de cette équipe est qu’elle est encore jeune, à l’image de Saka, Rice, Reece James ou Foden. De plus, Harry Kane, l’un des cadres les plus expérimentés de cette équipe, n’a pas encore 30 ans.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Ukraine n’est évidemment pas dans les conditions optimales pour disputer ces éliminatoires pour l’Euro. Présente en 2020 à l’Euro, la sélection ukrainienne avait réussi à se hisser en quarts de finale, mais avait alors été largement battue par… l’Angleterre. Depuis, les Ukrainiens ont raté le rendez-vous du Mondial au Qatar, chutant face au pays de Galles lors de son ultime de barrage. En Ligue des nations, l’Ukraine avait fini en 2e position de son groupe dominé par l’Écosse et restera donc en Ligue B. Au niveau de l’effectif, la sélection s’appuie toujours sur Yarmolenko, Konoplyanka, Sydorchuk, Mykolenko, mais aussi sur le Marseillais Malinovsky. De plus, l’Ukraine attend beaucoup de sa pépite Mykhailo Mudryk qui a rejoint Chelsea lors du dernier mercato. À domicile, l’Angleterre devrait faire le taf face à l’Ukraine.

► Le pari « Victoire Angleterre avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,76 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 252€ (352€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Harry Kane buteur » est coté à 1,76 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 252€ (352€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Angleterre – Ukraine :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Angleterre Ukraine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Angleterre - Ukraine : des spectateurs ukrainiens ont réclamé des avions de chasse