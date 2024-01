Pronostic Alaves Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Alaves se donne de l’air face à Cadix

Ce vendredi soir, Alaves reçoit Cadix dans une opposition qui intéresse la partie basse du tableau en Liga et plus particulièrement la lutte pour le maintien. Actuellement, le Depor est calé en 13e position avec 5 points de plus que Cadix, qui n’est autre que le 1er relégable. La formation basque a une belle opportunité, devant son public, de prendre ses distances avec le club andalou. Sur une mauvaise passe en fin d’année 2023 avec 3 revers consécutifs, Alaves s’est repris en 2024 avec un nul à San Sebastian face à la Real Sociedad (1-1) et surtout en allant s’imposer sur la pelouse du FC Séville (2-3). Lors de cette rencontre, le Depor a mené de 2 buts avant de voir ses adversaires recoller au tableau d’affichage. Finalement, la formation basque a fait la différence dans le temps additionnel pour accrocher 3 points précieux. En milieu de semaine, Alaves a perdu en Coupe du Roi et sera désormais focus sur le championnat.

En face, Cadix est actuellement à la pire position, celle de premier relégable. Tout reste jouable pour le club andalou, qui n’accuse qu’un seul point de retard sur le FC Séville. En revanche, Cadix est à la recherche d’un succès puisqu’il n’a plus connu les joies de la victoire depuis le 1er septembre et la réception de Villarreal. A contrario d’Alaves, 2024 n’a pas débuté sous les meilleurs auspices, puisque le club andalou s’est incliné face à Grenade (2-0) et surtout largement à domicile face à Valence (1-4). Dans cette affiche qui ouvre la 21e journée de Liga, Alaves devrait prendre 3 points précieux dans l’optique du maintien face à des Andalous dans le dur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

