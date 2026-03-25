Le vrai classement des affluences du championnat féminin français

Les bons comptes font les bons amis. En prévision de la journée « Au stade pour elles », prévue le samedi 28 mars, la LFFP a publié le top 20 de affluences de l’histoire du championnat français. Un classement qui s’est finalement avéré partiellement faux.

Dans sa communication autour de sa journée "grands stades", la LFFP a communiqué son top 20 historique des affluences en #ArkemaPL (hors PO). Assez étonnant de voir tant de rencontres oubliées, notamment le EAG-OL qui avait réuni un peu plus de 12k spectateurs en 2011.... pic.twitter.com/vCFefjwRtp — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) March 25, 2026

Un top 20 erroné

Alors que plus de 40 000 personnes sont pour le moment attendues du côté du Vélodrome pour la rencontre qui opposera l’Olympique de Marseille à Montpellier, cette rencontre pourrait marquer l’histoire de la Première Ligue. En effet, le record historique d’affluence est pour le moment détenu par la rencontre entre l’OL Lyonnes et le Paris Saint-Germain le 16 novembre 2019 où 30 661 supporters s’étaient retrouvés au Groupama Stadium.

En revanche dans son décompte, l’instance du football féminin tricolore a oublié pas moins de trois rencontres. Si les 14 premières rencontres du Top sont dans le bon ordre, la LFFP a oublié de mentionner ensuite la rencontre entre Guingamp et l’OL Lyonnes qui avait rassemblé 12 263 personnes lors de la saison 2011-2012. Encore plus bas dans le classement, les affluences des rencontres entre l’OLL et le PSG des saisons 2014-2015 et 2018-2019 où respectivement 10 122 et 8704 personnes avaient assisté à ces matchs ont également disparu du Top, tandis que le derby de la Sainte-Barbe joué le 5 décembre 2025 conclut le Top 20 avec 8657 spectateurs qui s’étaient massés à Geoffroy-Guichard pour l’occasion.

Restera à l’actualiser après le 28 mars prochain.

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