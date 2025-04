Chelsea fait le taf contre Everton

But : N. Jackson (27e) pour les Blues

Quatre mois et demi que Nicolas Jackson n’avait pas scoré avec Chelsea.

Grâce au Sénégalais, auteur d’une frappe limpide après une récupération haute des siens en milieu de premier acte, le club londonien a écarté Everton ce samedi (1-0) et se replace virtuellement quatrième, à égalité de points avec le cinquième Nottingham. Mais Forest, qui reçoit Brentford jeudi, et le sixième Newcastle (un point en dessous), qui accueille Ipswich dans l’après-midi, peuvent lui repasser devant.

Five PL matches unbeaten ✅ Up to fourth in the table ✅

A big three points for @ChelseaFC 🔵 pic.twitter.com/99gJ5UoLmY

— Premier League (@premierleague) April 26, 2025