Pour une référence de l’arbitrage espagnol, la France n’a pas à se plaindre de ses arbitres

L’une des légendes de l’arbitrage espagnol, Eduardo Iturralde González, a accordé un entretien à RMC Sport sur le sujet, bien sûr, de l’arbitrage. Pour l’homme aux 17 saisons arbitrées en Liga, le championnat français compte dans ses rangs les tout meilleurs sifflets. « En France, comment pouvez-vous vous plaindre de ce que vous avez ? François Letexier est le meilleur arbitre des dernières Ligues des champions, et de loin ! Clément Turpin a atteint un niveau stratosphérique depuis trois ou quatre ans. Et il y a Stéphanie Frappart aussi. Le niveau des arbitres en France est excellent. »

En Espagne, ce n’est pas mieux

Pour l’Espagnol, c’est clair : les Français n’ont qu’à regarder ce qu’il se passe de l’autre côté des Pyrénées, s’ils veulent se rassurer (ou pas). En ce moment, les Espagnols connaissent une période bien agitée concernant l’arbitrage, avec en tête de file la pression de tous les instants du Real Madrid. « Ils n’ont pas de honte. C’est contraire à l’éthique, réagit l’arbitre. Tout ce qui est dit est une volonté du club. Ces messages émanent du club et non de la télévision. La seule chose qu’ils font, c’est rendre l’atmosphère plus tendue et créer plus de violence dans le monde du football. »

Pour Eduardo Iturralde González, « avec les réseaux sociaux, tout a été amplifié. Nous nous retranchons dans notre propre tranchée pour dire : “Voilà ma vérité. Et ma vérité est celle qui compte.” Mais la plupart des décisions dans le football sont sujettes à interprétation. Je pense que le sport est le reflet de ce qui se passe dans la société. Il n’y a plus de bon sens aujourd’hui. » L’ancien arbitre évoque ensuite, pour lui, le problème majeur : « Aujourd’hui dans le foot, les clubs, les joueurs et les entraîneurs veulent que ça leur profite, ils ne veulent pas la justice. Ne nous laissons pas berner. »

À méditer, comme on dit.

