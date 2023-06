Pour Unai Simon, le meilleur gardien du monde est…

Thibaut Courtois !

Interrogé par AS avant la rencontre entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid, qui verra Karim Benzema disputer son ultime match avec le club de la capitale espagnole à l’occasion de la 38e journée de Liga, Unai Simon s’est montré dithyrambique à propos de son collègue. Pour le portier basque, le Belge est le meilleur portier du monde et il n’y a aucun débat là-dessus.

« Vous pouvez prendre Ter Stegen pour certaines choses, ou Oblak pour d’autres. Mais Courtois, je ne pourrai jamais être comme lui. En tant que gardien de but, il est vraiment proche de la perfection », a ainsi tranché le dernier rempart, complètement charmé par l’ancien de Chelsea ou de l’Atlético.

Et personne ne peut résister à un homme parfait.

