Pour Gerard Piqué, le Real Madrid est « une équipe qui ne transmet rien »

Piqué à vif.

Interviewé ce mardi matin sur la radio catalane RAC1, l’ancien défenseur du FC Barcelone s’est payé le Real Madrid et ses sacres récents. Tout est parti d’une question sur Xavi, au lendemain de la défaite du Barça contre le Shakhtar (1-0), à qui Gerard Piqué estime qu’il faut laisser du temps. L’ancien international espagnol ajoute d’ailleurs qu’à Barcelone, « simplement gagner ne suffit pas, vous devez bien jouer ».

C’est là que le règlement de comptes commence, puisque Piqué décide alors de comparer le Barça au Real Madrid, son rival de toujours, déclarant ceci : « C’est une équipe qui ne transmet rien. Ils ont gagné 13 ou 14 Ligue des champions, mais quand nous, on gagne, on s’en souvient pour toujours. Leur dernière victoire en Ligue des champions était un miracle, parce qu’ils n’étaient supérieurs ni en phase finale ni en finale, et personne ne s’en rappellera. »

Le palmarès du Real Madrid rigole bien.