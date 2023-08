Pour Ceferin, « Mbappé et Haaland ne rêvent pas d’Arabie saoudite »

Le président de l’UEFA balaye le projet de la Saudi Pro League d’un revers de la main.

Dans un entretien publié par L’Équipe ce jeudi, Aleksander Ceferin réaffirme son indifférence face à l’exode de stars européennes vers l’Arabie saoudite. Pour rappel cet été, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, N’Golo Kanté, Seko Fofana, Aymeric Laporte et tant d’autres ont mis les voiles vers le royaume saoudien. Pas de quoi inquiéter l’homme fort slovène du football européen : « Ce n’est pas un danger. On a connu une approche similaire de la Chine qui achetait des joueurs en fin de carrière en leur offrant beaucoup d’argent. Résultat : le football chinois ne s’est pas beaucoup développé et ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde après cela. Ce n’est pas la bonne manière de faire, ils devraient travailler sur la formation des joueurs et des entraîneurs, mais ce n’est pas mon problème. »

Relancé sur le fait que de plus jeunes joueurs talentueux quittaient le Vieux Continent, Ceferin s’est montré plus sévère envers eux : « Il y a les joueurs sur la fin et ceux qui ne sont pas suffisamment ambitieux pour viser les top compétitions. À ce que je sache, Mbappé et Haaland ne rêvent pas d’Arabie saoudite. Les meilleurs joueurs au sommet de leur art, je ne pense pas qu’ils iraient en Arabie saoudite. Quand on me parle des joueurs partis là-bas, personne ne sait où ils jouent. »

Drop the mic.