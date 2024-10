Le Real Madrid est tombé sur plus fort, voilà tout.

Eh oui, le grand Real Madrid, fraîchement vainqueur de sa 15e Ligue des champions et invaincu depuis le mois de janvier, est tombé dans le bourbier tactique imposé par « Pep » Bruno Genesio (troisième entraîneur à battre Mourinho, Guardiola et Ancelotti), le chef d’orchestre d’un LOSC qui a sorti la partition parfaite pour s’offrir le scalp de la Casa Blanca.

Une déception forcément pour des Espagnols qui ont été méconnaissables durant 95 minutes. « Tout a été plutôt mauvais, appuyait Don Carlo en conférence de presse. On a eu du mal à rentrer dans le match au niveau de l’intensité dans les duels. »

Beau joueur, il n’a pas eu de peine à avouer que la meilleure équipe du soir était habillée en rouge. « On aurait pu égaliser en fin de match, mais ça n’aurait pas été mérité. Si on pense à ce match, on a fait beaucoup d’erreurs, notamment en première mi-temps dans la transition. La possession n’était pas bonne, on avait peu d’idées. On n’a pas été agressif, eux ont bien joué donc ce score est logique. À nous de nous améliorer. »

Le Clásico, c’est déjà dans trois semaines.

Bruno Genesio à la table de Jürgen Klopp et Diego Simeone