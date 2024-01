Les Blues sont verts.

Pas un jour ne passe sans qu’un problème n’arrive à Chelsea. Le 3 août dernier, à la 22e minute d’un match de présaison contre Dortmund (1-1), Christopher Nkunku se blessait au genou. Le 14 décembre, il est annoncé apte à rejouer et est donc réintégré à l’équipe par Mauricio Pochettino. Le 5 janvier, trois semaines après son retour, il rechute, une blessure à la hanche le stoppe encore dans sa lancée. Selon des propos recueillis par l’AFP, le tacticien argentin se dit « un peu inquiet. On ne sait pas ce qui va se passer. »

Si l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux (2003-2004) évoquait à l’origine un souci mineur, le ton a quelque peu changé dernièrement. « Je me souviens de ma première conférence de presse après qu’il a été victime d’un petit problème. Maintenant, ça fait presque dix jours qu’il ne s’est pas entraîné. Il était tellement proche de se sentir bien, il a commencé le match contre Crystal Palace (le 27 décembre en championnat). Nous sommes déçus et un peu inquiets parce que nous souhaitons le revoir disponible aussi vite que possible. » Chelsea 10e de Premier League après 20 journées aura besoin de son attaquant star, recruté pour 60 millions d’euros l’été dernier, s’ils veulent espérer accrocher l’Europe cette saison.

Il aurait bien besoin d’un rendez-vous avec Pintus.

