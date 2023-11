Plusieurs associations portent plainte contre Amazon Prime à cause de la rediffusion de PSG-OM

Curieux, mais pas tant que ça.

Plusieurs associations engagées pour la cause homosexuelle telles que Mousse, Stop Homophobie et Rouge Direct se sont jointes ce mardi à la plainte déposée par Famille LGBT contre Amazon Prime. La plainte simple vise les infractions d’injures et de provocations publiques à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raisons de leur orientation sexuelle. Annoncée dans un communiqué, relayé par 20minutes et Ouest-France, l’action en justice fait écho aux chants homophobes entendus en tribunes à l’issue du match entre le PSG et l’OM le 24 septembre dernier.

Le communiqué explique que dans la rediffusion d’Amazon Prime, « il est possible d’entendre plusieurs chants de supporters en provenance des tribunes. Certains de ces chants relèvent d’un caractère homophobe prononcé ». Les plaignants expliquent ainsi leur plainte par le fait qu’ « en cas de diffusion en direct d’un contenu, le directeur de publication n’est pas responsable des propos », or dans le cadre d’une rediffusion, cette affirmation n’est plus vraie, ce qui explique le dépôt d’une plainte par les associations, qui « vise à lutter contre la banalisation de l’homophobie dans et par le football ».

Une plainte avait déjà été déposée par les même associations et pour les même raisons contre Amazon Prime en mai dernier. Les mesures promises par le diffuseur « pour ne plus diffuser de chants homophobes » semblent bien loin.

