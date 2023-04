Philippe Diallo élu au comex de l’UEFA

Double casquette.

Philippe Diallo, actuellement président de la Fédération française de football par intérim, rejoint le comité exécutif (comex) de l’UEFA. Si Aleksander Čeferin reste le patron de l’instance européenne, Diallo l’intègre pour une durée de quatre ans. Il fait effectivement partie des sept personnes ayant obtenu un siège (en compagnie notamment du président de la fédé espagnole Luis Rubiales, réélu) parmi les onze qui prétendaient à ce statut.

⚽ The below have today been elected to the UEFA Executive Committee for a four-year term:

🇩🇰 Jesper Møller Christensen* (Denmark) 🇫🇷 Philippe Diallo (France) 🇦🇱 Armand Duka* (Albania) 🇨🇿 Petr Fousek (Czechia) 🇬🇪 Levan Kobiashvili (Georgia) 🇺🇦 Andrii Pavelko* (Ukraine) 🇪🇸 Luis…

— UEFA (@UEFA) April 5, 2023