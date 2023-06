Performance : Deux renforts de poids débarquent à l’OL

Retrouver le devant de la scène.

L’Olympique lyonnais vient d’annoncer la nomination de Matthieu Louis-Jean, ancien professionnel et international espoir au poste de directeur du recrutement. Ce dernier vient apporter toute l’expérience qu’il a engrangée dans plusieurs clubs anglais, mais aussi à l’OGC Nice et à l’OM. Il aura l’opportunité de s’occuper d’une cellule récemment améliorée avec des analyses de data, des vidéos et l’utilisation de l’intelligence artificielle. De plus, le club rhodanien a décidé de renforcer son staff avec l’arrivée de Martin Buchheit au poste de directeur de la performance. Passé par le PSG de 2014 à 2020, ce dernier « bénéficiera des meilleurs outils et connaissances et apportera son expérience et ses recherches reconnues dans le sport professionnel qui lui permettront de contribuer à construire la meilleure équipe sur le plan physique comme mental », d’après le communiqué lyonnais.

🚨 L'Olympique Lyonnais restructure son organisation sportive 🔴🔵 Les arrivées conjointes de Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement et Martin Buchheit, directeur de la performance marquent une étape majeure dans notre restructuration 📰 Lire le communiqué ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) June 19, 2023

Avec tout ça, l’OL fera au moins aussi bien que l’OM en C1.

Damien Da Silva : « Je n’étais pas heureux à Lyon »