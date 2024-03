Penalty dans la boue, malaise du gardien : séquence lunaire en D2 croate

Le champ est libre pour s’offrir les droits de la deuxième division croate.

Dimanche en clôture de la 21e journée de Druga HNL, le NK Croatia Zmijavci recevait le NK Zrinski Jurjevac, leader du championnat. Un match disputé dans la boue, littéralement, la pelouse du stade ŠRC Marijan Šuto-Mrma ayant totalement rendu l’âme face aux trombes d’eau qui se sont abattues sur elle et aux crampons qui l’ont piétinée. Dans le temps additionnel, à 0-0, les locaux ont obtenu un penalty et ont donc dû s’employer pour rendre la surface de réparation praticable, avant qu’Antonio Prskalo ne s’élance pour tenter d’inscrire le but de la victoire.

🇭🇷 Croatia 2. HNL 📅 10.03.2024 ⚽ Zmijavci vs Zrinski pic.twitter.com/9votYCRzA8 — bianconeri_331 (@bianconeri331) March 12, 2024

Une séquence déjà loufoque, qui a pris une tournure inattendue lorsque le capitaine et gardien des visiteurs Marin Stanić, après avoir stoppé la tentative adverse, a été victime d’un malaise et s’est écroulé, au pied de son poteau. Pendant ce temps-là, Prskalo tombait lui aussi dans la gadoue, de dépit. Et les deux formations se sont quittées sur ce score nul et vierge. Le portier, lui, a dû s’en sortir indemne, puisque son club a simplement partagé une photo de lui, au coup de sifflet final, pour le féliciter de son arrêt décisif.

Si vous vouliez savoir ce que valait ce championnat, en voilà une bande-annonce de deux minutes. Tout y est.

Martin Ødegaard, statut confirmé