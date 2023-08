Paulo Fonseca regrette de voir des clubs portugais négocier avec des clubs russes

Il y a le foot, mais pas que.

Après avoir débuté sa saison avec le LOSC par un nul vendredi soir à Nice, Paulo Fonseca a pris la parole pour un tout autre sujet ce dimanche soir sur son compte Twitter. Dans un communiqué, le technicien portugais a regretté que certains clubs de son pays d’origine négocient actuellement avec des clubs russes durant le mercato : « Au cours de la semaine dernière, j’ai lu que Benfica et mon Braga envisageait de vendre Chiquinho et Tormena à des clubs russes. Benfica, qui de manière exemplaire, a développé des campagnes pour aider l’Ukraine depuis le début de la guerre. Mon Braga commandé par des personnes sensibles au coeur immense. Je ne veux pas le croire, je refuse de le faire. »

Fonseca a notamment pris l’exemple de Sassuolo, qui a refusé de se lancer dans des négociations avec un club russe : « Il y a deux semaines, un club russe a tenté d’acheter Rogério, le défenseur gauche de Sassuolo. Le club italien a refusé d’entamer des négociations et a déclaré que pour des raisons éthiques liées à la guerre, il ne le ferait jamais. J’étais fier de penser que « mon monde » continue d’être un exemple. Je lance un appel pour que Benfica et mon Braga suivent l’exemple du club italien. » Très lié à l’Ukraine pour avoir entraîné le Shakhtar Donetsk pendant trois ans, Fonseca a terminé son communiqué sans langue de bois : « Je sais que le temps passe et que les gens chez eux ont tendance à ne plus entendre beaucoup de nouvelles liées à la guerre en Ukraine. Mais chaque jour, la Russie continue de tuer des gens et surtout des enfants innocents, peut-être certains d’entre eux chez eux en regardant un match de football. Une chose que je sais, si Benfica et mon Braga concluent des accords avec des clubs russes, cet argent coulera avec le sang des enfants qui meurent chaque jour en Ukraine. Et beaucoup de ces enfants aimaient le football. »

Peut-être que l’argent ne sera pas plus fort que tout, pour une fois.