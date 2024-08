Pas de réunion pour intégrer le GOAL FC en National, une bonne nouvelle pour Bordeaux ?

Une lutte pour la promotion et le maintien à deux jours du début de saison, c’est possible.

Alors que la saison de National 1 débute ce vendredi, il n’y a toujours que 17 clubs officialisés sur 18 à la suite de la rétrogradation confirmée des Girondins de Bordeaux en National 2. Une situation problématique dont souhaitait profiter le GOAL FC : cette semaine, le club de l’agglomération lyonnaise avait saisi le comité exécutif de la FFF afin d’être repêché en National « dans l’intérêt supérieur du football ». Une tentative osée qui a toutefois fait chou blanc : d’après les informations de L’Équipe, la réunion d’urgence réclamée par le club n’aura pas lieu. La FFF a expliqué aux Lyonnais dans une lettre « ne pas être en position pour se prononcer sur cette demande, qui ne peut pas être mise à son ordre du jour ».

L’instance explique notamment dans son courrier que « les règles de composition des groupes ainsi que les règles de repêchage ont toutes été adoptées en assemblée fédérale et on ne peut souscrire à votre raisonnement de normes supérieures ou inférieures que le Comex devrait faire respecter ». Ce retour négatif pourrait faire le bonheur de Bordeaux : ce vendredi, les Girondins passent devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Une réintégration en National serait envisageable en cas de proposition de conciliation, le Comex de la FFF devant toutefois trancher en leur faveur.

Sinon, un championnat avec un nombre impair de clubs sera toujours moins absurde que la nouvelle réforme de la C1.

