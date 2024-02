Oppposés à John Textor, les supporters de Molenbeek annoncent un boycott

La stabilité selon John Textor.

Les supporters du RWD Molenbeek ont annoncé ce lundi vouloir boycotter le déplacement à Genk samedi pour protester contre John Textor, propriétaire du club belge. Humilié par le Royal Antwerp dimanche dans une lourde défaite 4-0, le RWDM se trouve aujourd’hui relégable après 25 journées, avec deux points de retard sur Louvain, premier non-relégable, et à cinq matchs de la fin de saison régulière. Ce revers avait eu raison de l’avenir de Claudio Caçapa.

Dans un communiqué publié auprès de La Dernière Heure, les supporters belges veulent envoyer un message à John Textor, accusant « la politique actuelle du club d’entraîner une perte totale de notre identité ». Ils demandent à la direction sportive d’être « présente auprès des supporters qui font battre le cœur du club avant, pendant et après le match » et constatent un « manque total d’engagement » de la part des joueurs. « Nous n’acceptons plus cette attitude, d’autant qu’ils peuvent toujours et inconditionnellement compter sur nous. Ils s’apercevront de ce que signifie une absence de soutien », préviennent-ils.

Quand ce n’est pas Lyon qui fait des siennes, son voisin belge s’en charge pour lui.

