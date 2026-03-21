On tient le premier tube de la Coupe du monde

Un album, carrément. Alors que le compte à rebours vers la Coupe du monde est lancé et que l’on connaîtra bientôt les derniers qualifiés pour la compétition, la FIFA commence à dévoiler les à-côtés du tournoi. Après les affiches officielles du Mondial, voilà que la FIFA a dévoilé le premier single de l’album de la Coupe du monde.

The first song of the biggest ever #FIFAWorldCup Official Album is here. pic.twitter.com/lTHHB6RVrJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 20, 2026

Il s’agit d’un tube nommé « Lighter », interprété par Carín León, artiste mexicain, et Jelly Roll, américain. Pour les fans de foot américain, ça ressemble quand même beaucoup aux musiques d’intro des Sunday Night Live ou autres matchs vedettes de NFL. Bref, c’est totalement ricain et pas sûr qu’on file écouter ça de notre plein gré avant la compétition.

Sinon, Christophe Maé aussi a sorti un album le 20 mars.

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