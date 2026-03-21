S’abonner au mag
  • Mondial 2026

On tient le premier tube de la Coupe du monde

JF
Réactions
On tient le premier tube de la Coupe du monde

Un album, carrément. Alors que le compte à rebours vers la Coupe du monde est lancé et que l’on connaîtra bientôt les derniers qualifiés pour la compétition, la FIFA commence à dévoiler les à-côtés du tournoi. Après les affiches officielles du Mondial, voilà que la FIFA a dévoilé le premier single de l’album de la Coupe du monde.

Il s’agit d’un tube nommé « Lighter », interprété par Carín León, artiste mexicain, et Jelly Roll, américain. Pour les fans de foot américain, ça ressemble quand même beaucoup aux musiques d’intro des Sunday Night Live ou autres matchs vedettes de NFL. Bref, c’est totalement ricain et pas sûr qu’on file écouter ça de notre plein gré avant la compétition.

Sinon, Christophe Maé aussi a sorti un album le 20 mars.

Un report face à Paris ? Lens tape du poing sur la table

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.