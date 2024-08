On connait les raisons de l’agression du père de Lamine Yamal

Ca dérape vite.

Deux jours après l’agression dont il a été victime, Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, a brisé le silence lors d’une interview accordée à l’émission El Chiringuito. Encore sous le choc, il est revenu sur cette terrible soirée où il a été poignardé à deux reprises à l’abdomen, suite à une altercation survenue dans la rue. « Je me suis vu entre la vie et la mort, bien sûr j’ai eu peur. Comme tout être humain », a confié l’homme qui a rapidement été annoncé comme étant dans un état stable.

😯 "Me vi ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE". Las palabras del padre de Lamine Yamal en exclusiva en @elchiringuitotv, en nuestra portada de hoy. 👉 La presenta @gorkagrn. pic.twitter.com/ffurCVBrkI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2024

Selon La Vanguardia, l’incident a débuté par une dispute avec plusieurs hommes, qui auraient provoqué Nasraoui en lui jetant de l’eau depuis un balcon alors qu’il promenait son chien. Quelques heures plus tard, la situation a pris une tournure tragique, culminant en une attaque au couteau. Conscient du danger auquel il a échappé, Nasraoui a exprimé sa volonté à se faire plus discret à l’avenir : « Je dois être plus calme pour le bien de tous. Pour moi et pour ma famille, je n’ai pas le choix. »

Malgré cette épreuve, le père de reste tourné vers l’avenir et garde espoir pour la carrière de son fils au FC Barcelone : « Cette année, le Barça sera une grande équipe et nous ferons de grandes choses, » a-t-il conclu avec optimisme.

