On classe les huitièmes de finale du PSG depuis l’arrivée de QSI

Comme tous les mardis à 17h30, dans l’émission « Olive & TOP », Adel et Léo s’attèlent à faire un top 10, en lien avec l’actualité ou non. Cette fois, nous vous proposons de classer les huitièmes de final du PSG de puis l’arrivée du Qatar ! En plus, Jonathan Bensadoun, de Canal Supporters sera avec nous pour donner son avis. Alors, rejoignez-nous sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le chat. À tout’ !

<iframe loading="lazy" src="https://player.twitch.tv/?channel=sowhat&parent=www.sofoot.com" width="620" height="378" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe>

